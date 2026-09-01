Σαρωτικοί έλεγχοι από την Αστυνομία των Βάσεων - 30 συλλήψεις σε επτά ημέρες

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων επιβεβαίωσε 30 συλλήψεις κατά τις τελευταίες επτά ημέρες, μεταξύ των οποίων και τρεις για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται πως μέλη της Αστυνομίας ΒΒ πραγματοποίησαν 20 εκστρατείες οδικής ασφάλειας, εξέδωσαν 33 εξώδικα πρόστιμα και προέβησαν σε 34 γραπτές προειδοποιήσεις.

Ειδικότερα αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στην περιοχή Ακρωτηρίου, στις 30 Αυγούστου, οδηγός βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη και όπιο, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι υπερέβαινε το νόμιμο όριο αλκοόλης. Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία τα μέλη της Αστυνομίας κατάσχεσαν μικρή ποσότητα λευκής ουσίας, η οποία πιστεύεται ότι ήταν κοκαΐνη, ενώ ο συνοδηγός του οχήματος συνελήφθη για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης και εξαρτημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι στην Επισκοπή, ο οδηγός βρέθηκε θετικός σε μεθαμφεταμίνες και κάνναβη, ενώ κατά την έρευνα του οχήματος εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης, εξαρτήματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών και ένα μαχαίρι. Προστιθεται ότι τρία άτομα συνελήφθησαν αρχικά στο πλαίσιο της έρευνας, με έναν από τους επιβάτες να διαπιστώνεται ότι διέμενε παράνομα στο νησί.

Στη Δεκέλεια, όχημα το οποίο κινείτο επικίνδυνα ανακόπηκε και ο οδηγός βρέθηκε θετικός σε κάνναβη, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε μικρή ποσότητα της ουσίας και ένας μύλος άλεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αστυνόμος Δεκέλειας, Μάρκος Πέτρου δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα αυτής της εβδομάδας καταδεικνύουν τη σημασία της προληπτικής αστυνόμευσης που βασίζεται σε πληροφορίες και ότι τα μέλη της Αστυνομίας των ΒΒ δεν περιορίζονται στην απλή διατήρηση μιας εμφανούς αστυνομικής παρουσίας, αλλά εντοπίζουν ενεργά πιθανούς κινδύνους, αποτρέπουν και διαταράσσουν εγκληματικές δραστηριότητες και απομακρύνουν ναρκωτικά και επικίνδυνους οδηγούς από το οδικό μας δίκτυο.

Ο κ. Πέτρου πρόσθεσε, όπως αναφέρεται, ότι ενώ η καλοκαιρινή περίοδος ολοκληρώνεται, η Αστυνομία των Βάσεων θα προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεων της ανάλογα με την απειλή, τον κίνδυνο και τις εκάστοτε ανάγκες, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια των κοινοτήτων τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ