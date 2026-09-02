Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Ούτε συζήτηση για αναστολή από το ΥΠΑΝ - Γιατί αντιδρά η ΟΛΤΕΚ

Την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη φετινή σχολική χρονιά ξεκαθάρισε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την ώρα που στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έθεταν ενστάσεις για την προετοιμασία και τον τρόπο εφαρμογής. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η παρέμβαση της ΟΛΤΕΚ για τον περιορισμένο ρόλο των διευθυντών Τεχνικών Σχολών στην αριθμητική αξιολόγηση των καθηγητών που υπηρετούν στα σχολεία τους.

Ίδιο σχολείο, διαφορετικοί κανόνες

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ανέδειξε μια πρόνοια που αφορά την αριθμητική αξιολόγηση, η οποία αποτελεί διαφορετική διαδικασία από τη διαμορφωτική που θα εφαρμοστεί φέτος. Όπως εξήγησε, οι διευθυντές Τεχνικών Σχολών μπορούν να αξιολογούν αριθμητικά καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων, αλλά όχι εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που διδάσκουν στην ίδια σχολική μονάδα.

Έτσι, ένας διευθυντής μπορεί να έχει ρόλο στην αριθμητική αξιολόγηση καθηγητή Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας, αλλά όχι φιλολόγου ή μαθηματικού, παρότι όλοι εργάζονται στο σχολείο που διευθύνει.

Ο κ. Λυσάνδρου χαρακτήρισε τη ρύθμιση υποβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και των διευθυντών της, υπενθυμίζοντας ότι η ΟΛΤΕΚ είχε στηρίξει τη συμμετοχή των διευθυντών στην αριθμητική αξιολόγηση. Η τοποθέτησή του προκάλεσε ερωτήματα στην αίθουσα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Χρύσανθο Σαββίδη, να ζητά διευκρινίσεις.

Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση, η ΟΛΤΕΚ έθεσε ζήτημα επαρκούς χρόνου προετοιμασίας, ώστε η εφαρμογή να προχωρήσει όταν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση στηρίζει τη διαμορφωτική αξιολόγηση ως διαδικασία καθοδήγησης. Εντόπισε, ωστόσο, πρόβλημα στον διπλό ρόλο του διευθυντή ως καθοδηγητή και αξιολογητή, υποστηρίζοντας ότι διαφοροποιεί τη φιλοσοφία της.

Έθεσε επίσης ζητήματα ανεπαρκούς διαβούλευσης και αναγκαίας στήριξης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ΠΟΕΔ αποδέχθηκε να προχωρήσει το πρόγραμμα για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, με αναζήτηση εναλλακτικής διευθέτησης για καθοδήγηση, καθώς δεν υπάρχει ακόμη ο ανώτερος εκπαιδευτικός.

«Έχουμε νομοθεσία και την εφαρμόζουμε »

Προηγουμένως, σχολιάζοντας τα όσα λέχθηκαν από πλευράς βουλευτών, με κάποιους μάλιστα να ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της εφαρμογής από φέτος της διαμορφωτικής αξιολόγησης, προκειμένου να δοθεί χρόνος για να προκηρυχθούν και οι θέσεις για τους ανώτερους εκπαιδευτικούς, η υπουργός Παιδείας, επέμεινε ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση θα προχωρήσει στη βάση της ψηφισμένης νομοθεσίας. Υποστήριξε ότι έχει προηγηθεί προετοιμασία και συνέδεσε την εφαρμογή της με τη στήριξη, την καθοδήγηση και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Δήλωσε πρόθυμη να συζητήσει τις ανησυχίες των οργανώσεων, απορρίπτοντας όμως την έλλειψη χρόνου ως επαναλαμβανόμενο επιχείρημα αναβολής των αλλαγών. Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργείου, η διαμορφωτική αξιολόγηση θα αφορά το 2026–2027 όλους τους εκπαιδευτικούς, εκτός από εκείνους που θα τύχουν αριθμητικής αξιολόγησης.