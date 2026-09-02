Μήνυμα Ερντογάν στην Ελλάδα: Να εγκαταλείψει «τον λάθος δρόμο» - Αιχμές και για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών

Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Επιστρέφοντας από το Κιργιστάν και μιλώντας μέσα στο αεροπλάνο σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει «τον λάθος δρόμο» που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

«Τι είναι να κάνουμε; Τι μας αναλογεί; Να πράξουμε ό,τι χρειάζεται. Εμείς λέμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα με βάση τις αρχές της καλής γειτονίας. Αν βάλουμε μία φωνή από την ξηρά μας, ας πούμε από το Κας (απέναντι από το Καστελόριζο) προς την Ελλάδα, θα την ακούσουν, έτσι δεν είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

Όμως, ήμασταν ειλικρινείς σε κάθε θέμα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφερόταν εποικοδομητικά. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν είδαμε ανταπόκριση στην καλή μας πρόθεση. Πρώτον, η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά το έδαφος κανενός, αλλά ούτε και θα επιτρέψει σε κανέναν να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Η παραβίαση και η αδιαφορία απέναντι στις διεθνείς συμφωνίες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ψύχραιμη και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει ένα σοβαρό λάθος».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε αιχμές και για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. «Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να σταματήσει τον στρατιωτικό εξοπλισμό των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία αποτελεί εξαιρετικό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν», ανέφερε, προσθέτοντας πως «εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, υποστηρίζοντας ότι σύντομα το ζήτημα αυτό θα αποτελεί παρελθόν. «Συζητήσαμε με τον κ. Πούτιν όλα τα θέματα της διμερούς ατζέντας μας. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους του προγράμματος F-35. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συνέβαλε σημαντικά. Οι συνομιλίες μας συνεχίζονται όσον αφορά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι με την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ, το ζήτημα αυτό θα αποτελεί παρελθόν. Ενώ προχωράμε σε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το πρότζεκτ για το KAAN. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας. Αντίθετα, αυξάνουμε τις επιλογές της Τουρκίας. Αυτή είναι η ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο χάρτης πορείας της ισχυρής Τουρκίας», δήλωσε.

Γεραπετρίτης: «Δεν δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία.

«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και προσέθεσε: «Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου».

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά. «Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», επισήμανε. «Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ