Βούρκωσε για την ΕΔΕΚ ο Τάκης Χριστοδούλου: «Μαύρισε η ψυχή μου - Όλος αυτός ο καυγάς για τρεις μήνες» (ηχητικό)

Έντονα συγκινημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, Τάκης Χριστοδούλου, μιλώντας για την εσωκομματική αντιπαράθεση και την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα ενόψει της εκλογής νέου προέδρου. «Είναι μεγάλη στενοχώρια, ειλικρινά μαύρισε η ψυχή μου», ανέφερε βουρκωμένος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αποκλιμάκωση και στήριξη όποιου εκλεγεί. Την ίδια ώρα, έδωσε διευκρινίσεις για τη διαδικασία των εκλογών και τη δυνατότητα παρουσίας παρατηρητών κατά τον έλεγχο και την καταμέτρηση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο Τάκης Χριστοδούλου δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση για όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στην ΕΔΕΚ.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ως ένα από τα παλαιότερα στελέχη του κόμματος για τον εσωκομματικό καυγά και τις δημόσιες αναφορές γύρω από την περιουσία της ΕΔΕΚ, ο κ. Χριστοδούλου συγκινήθηκε και βούρκωσε.

«Είναι μεγάλη στενοχώρια, ειλικρινά μαύρισε η ψυχή μου», ανέφερε.

«Έκανε αγώνες το κόμμα, για τον τόπο, ειλικρινά σας λέω και με συγκινεί γιατί ιδεολογία είναι ο άνθρωπος, το κέντρο της ιδεολογίας μας είναι ο άνθρωπος και αλίμονο σε συναγωνιστές μεταξύ μας να υπάρχει αυτή η αλληλοεξόντωση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξέφρασε γενικότερα την ανησυχία του για την ένταση που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ, καλώντας σε αποκλιμάκωση πριν από το συνέδριο του Δεκεμβρίου.

«Αυτό το θερμόμετρο, το οποίο έχει ανέβει σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και τόνους, αν δεν κατευνάσουμε τα πνεύματα, αν δεν ηρεμήσουμε, στο συνέδριο δεν ξέρω τι θα γίνει», είπε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κόμμα μετά την τελευταία εκλογική μάχη, σημείωσε: «Χάσαμε μια εκλογική μάχη, χάσαμε το 50% της εκλογικής μας δύναμης και αντί να φέρουμε το νου μας, τσακωνόμαστε μεταξύ μας».

Όπως είπε, οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο για την ΕΔΕΚ, ωστόσο πλέον, κατά την εκτίμησή του, έχουν περάσει σε διαφορετικό επίπεδο.

«Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν προσωπικές κόντρες και αυτό με πληγώνει», ανέφερε.

«Όλος αυτός ο καυγάς είναι για τρεις μήνες»

Ο Τάκης Χριστοδούλου υπενθύμισε ότι η εκλογική διαδικασία αφορά την ανάδειξη προέδρου για το διάστημα μέχρι το τακτικό συνέδριο του κόμματος τον Δεκέμβριο.

«Αυτές οι εκλογές έχουν ημερομηνία λήξης, είναι μέχρι τον Δεκέμβριο, είναι εκλογή του νέου προέδρου, ο οποίος θα αναλάβει από τις 5-6 του Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη, όπου έληγε και η θητεία του πρώην προέδρου, του συναγωνιστή του Νίκου του Αναστασίου. Άρα μιλούμε για 4 μήνες, τρεισήμισι μήνες. Όλος αυτός ο καυγάς είναι για 3 μήνες», ανέφερε.

Η διαδικασία με τους παρατηρητές

Αναφερόμενος στις ανησυχίες γύρω από το αδιάβλητο της διαδικασίας, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εξήγησε ότι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν παρατηρητές.

«Παρατηρητή δικαιούται όποιος θέλει από τους υποψηφίους, είναι προαιρετικό», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε, ο παρατηρητής θα παρευρίσκεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας κατά τον έλεγχο του εκλογικού υλικού και θα επιστρέφει πριν από το κλείσιμο της κάλπης, ώστε να παρακολουθήσει την καταμέτρηση.

Όπως είπε, κατά την έναρξη θα γίνεται «ο έλεγχος ψηφοδελτίων, σφραγίδες, κάρτες, παραβάν και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις προεδρικές εκλογές».

Στη συνέχεια, «αποχωρεί ο παρατηρητής και επανέρχεται μισή ώρα πριν να κλείσουν οι κάλπες. Με την παρουσία του κλείνουν οι κάλπες, ξεκινάει η καταμέτρηση».

Ο κ. Χριστοδούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρουσία παρατηρητών θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης γύρω από τη διαδικασία.

«Άρα αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι θα ηρεμήσει, ότι δεν θα γίνει οποιαδήποτε ατασθαλία», είπε.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Και ειλικρινά με τρομάζει να σκέφτεται ένας σοσιαλιστής, ένας της ΕΔΕΚ, ότι ο άλλος θα του γελάσει και να κάνει καλπονοθεία. Προς Θεού».

Η καταμέτρηση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πραγματοποιηθεί επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο.

«Μισή ώρα πριν κλείσει η ψηφοφορία, δικαιούται ο παρατηρητής να εισέλθει, να παρευρεθεί, να παρακάθεται εκεί κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η σχετική απόφαση για τους παρατηρητές είχε ληφθεί την προηγουμένη και ακολούθησε ενημέρωση των υποψηφίων.

«Χθες πήραμε αυτή την απόφαση, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και να πιστέψει ο καθένας ότι θα υπάρχει το αδιάβλητο των εκλογών», είπε.

«Να στηρίξουμε όποιος εκλεγεί»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής απηύθυνε έκκληση προς τους υποψηφίους να δεσμευθούν δημόσια ότι θα στηρίξουν τον νέο πρόεδρο, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

«Να στηρίξουμε όποιος εκλεγεί και αυτό θέλω και από τους τρεις να δηλώσουν δημόσια, ότι όποιος και αν είναι ο νέος πρόεδρος θα το στηρίξουμε και θα πάμε στο επόμενο συνέδριο», ανέφερε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του κ. Χριστοδούλου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: