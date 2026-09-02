Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια των διανομέων - Συντονισμός Αστυνομίας και εταιρειών

Σύσκεψη με εκπροσώπους εταιρειών που λειτουργούν πλατφόρμες παραγγελίας και διανομής φαγητού στην Κύπρο με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος διανομέων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Πρόληψης και Καταπολέμησης Εγκλήματος και στελέχη της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων, ακούστηκαν οι προβληματισμοί των εταιρειών και κατατέθηκαν εισηγήσεις για την καλύτερη προστασία των διανομέων και την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

Παράλληλα, η Αστυνομία ενημέρωσε για τα μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης που ήδη εφαρμόζει, ενώ συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών με τις εταιρείες.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου σημειώνεται πως «στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των διανομέων μέσα από ουσιαστική συνεργασία, έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμένες ενέργειες πρόληψης».

Πηγή: ΚΥΠΕ