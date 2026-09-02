Ειδική εκπαίδευση: Τρία χρόνια αναμονής, νέα δέσμευση για νομοσχέδιο εντός Σεπτεμβρίου

Δέσμευση ότι το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση θα βρίσκεται στη Βουλή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έδωσε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά την κριτική που δέχθηκε κατά τη σημερινή παρουσία της στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για τις επανειλημμένες εξαγγελίες και την καθυστέρηση στην κατάθεσή του. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που παρουσίασε καταγράφουν αυξανόμενες ανάγκες στήριξης των παιδιών, με τις διαδικασίες πρόσληψης πρόσθετων συνοδών να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, επισήμανε ότι είναι η τρίτη χρονιά που εξαγγέλλεται το νομοσχέδιο, υπενθυμίζοντας ότι είχε περιληφθεί και σε εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την άμεση κατάθεσή του ζήτησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, ώστε να αρχίσει η κοινοβουλευτική επεξεργασία.

Απαντώντας, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο νομοτεχνικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Τοποθέτησε την προώθηση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός περίπου δύο εβδομάδων και ακολούθως στη Βουλή, εντός Σεπτεμβρίου.

Η υπουργός περιέγραψε τις αλλαγές ως βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο, αναγνωρίζοντας ότι το σχολείο δεν ήταν όσο φιλικό θα έπρεπε προς τα παιδιά με αναπηρίες. Αναφέρθηκε, ωστόσο, και σε σοβαρές αντιρρήσεις ομάδας γονέων για την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης.

Περισσότερα παιδιά χρειάζονται στήριξη

Η υπουργός συνέδεσε την ανάγκη νομοθετικών αλλαγών με τις αυξανόμενες ανάγκες και την ενίσχυση των πόρων για την ειδική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην Επιτροπή, στη Δημοτική Εκπαίδευση ο αριθμός των παιδιών που καταγράφονται σε σχέση με την παροχή στήριξης από σχολικούς βοηθούς–συνοδούς αυξάνεται από 1.808 το 2021–2022 σε 2.900 το 2026–2027. Την ίδια περίοδο, οι συνοδοί αυξάνονται από 813 σε 1.615.

Στη Μέση Εκπαίδευση, τα παιδιά αυξάνονται από 586 σε 830 και οι συνοδοί από 314 σε 502. Σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, προβλέπονται συνολικά 290 περισσότεροι συνοδοί: 208 στη Δημοτική και 82 στη Μέση.

Ανοδικά κινούνται και οι δαπάνες που παρουσίασε η υπουργός για την ειδική εκπαίδευση, από €12,277 εκατ. το 2021 σε €21,582 εκατ. το 2026. Για το 2027 προβλέπονται €27,384 εκατ., με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους να τελεί υπό τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Αγώνας δρόμου για προσλήψεις συνοδών

Οι αυξημένοι αριθμοί συνοδών δεν σημαίνουν, πάντως, ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προσλήψεις. Το ζήτημα τέθηκε στη συνεδρία, με βουλευτές να εκφράζουν ανησυχία για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι εξασφαλίστηκαν, έστω με καθυστέρηση, οι εγκρίσεις για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, επισημαίνοντας ότι για νέα αιτήματα πρέπει να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάριος Στυλιανίδης, εξήγησε ότι, μετά τη διευθέτηση των πιστώσεων, προωθήθηκαν τα στοιχεία στις σχολικές εφορείες για να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Εξέφρασε την προσδοκία οι συνοδοί να βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, όταν επιστρέφουν οι μαθητές των δημοτικών σχολείων.