Θρήνος για τον 28χρονο Φεχρί Ατές: Έσωσε τη γυναίκα και το παιδί του, αλλά παγιδεύτηκε στο πλοίο όταν κατέβηκε για σωσίβια

Στη γενέτειρά του, Μερσίνη τελέστηκε η κηδεία του 28χρονου λοχία της χωροφυλακής Φεχρί Ατές, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ναυάγιο της Κυριακής στα ανοικτά της Κερύνειας, ενώ η σύζυγος και το παιδί τους επέζησαν. Η σύζυγός του Αϊτσιά, ήταν παρούσα στην κηδεία. Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, κατά την τελετή ο πατέρας του, Γιουκσέλ Ατές λιποθύμησε.

Ο Φεχρί Ατές υπηρετούσε στην Κωνσταντινούπολη, είχε πάει επίσκεψη στην οικογένειά του στο Ερντεμλί της Μερσίνης και ήρθε διακοπές στα κατεχόμενα, όπου έχει συγγενείς, με τη σύζυγό του και τον 4χρονο γιο τους Ατάμπεϊ.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, όταν ο Ατές συνειδητοποίησε ότι το καταμαράν θα ανατρέποταν μετέφερε τη σύζυγο και τον γιο του σε ασφαλές μέρος στο κατάστρωμα και στη συνέχεια κατέβηκε για να πάρει σωσίβιο, όπου παγιδεύτηκε και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Γενί Ντουζέν, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν για τέταρτη ημέρα, οι οικογένειες των αγνοουμένων έξω από το λιμάνι της Κερύνειας που περιμένουν νέα, αναρωτιόντουσαν γιατί ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι δεν πήγε εκεί, όπως έχουν κάνει άλλοι «υπουργοί», όπως πήγε σήμερα εκεί ο «υπουργός δημοσιονομικών», Οζντεμίρ Μπέροβα. «Αν ο Αρίκλι δεν έρθει, θα πάμε σε αυτόν» είπαν κάποιοι εξ αυτών ενώ ζήτησαν από «αστυνομικούς» μπροστά από το κτίριο της ναυτικής μονάδας όπου συνεδριάζει το γραφείο συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων να του μεταφέρουν το μήνυμα ότι θέλουν να του μιλήσουν «πρόσωπο με πρόσωπο».

Ο πρόεδρος του κόμματος TAM, Σερντάρ Ντενκτάς ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι όλο αυτό είναι ένα συλλογικό τραύμα που δεν θα ξεχάσουν και πως όλοι οι υπεύθυνοι για το ναυάγιο πρέπει να λογοδοτήσουν. Επέκρινε τη σοβαρή έλλειψη εποπτείας και κακοδιαχείρισης που οδήγησε στο ατύχημα, καθώς και την άδεια για τον απόπλου ενός κατεστραμμένου πλοίου.

Το ατύχημα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να αναχθεί σε ένα μόνο λάθος του καπετάνιου ή σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. «Από προηγούμενα στοιχεία και τις εικόνες του πλοίου και από τις καταθέσεις των θυμάτων, είναι σαφές ότι υπάρχει μια αλυσίδα αμέλειας. Οι υπεύθυνοι σε κάθε επίπεδο αυτής της αλυσίδας πρέπει να λογοδοτήσουν. Όσοι πραγματοποίησαν τις επισκευές, όσοι ενέκριναν την καταλληλότητα του πλοίου, η λιμενική αρχή, το υπουργείο μεταφορών και όλοι οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία είναι ένοχοι», είπε.

Τ/κ ΜΜΕ προβάλλουν τις δηλώσεις του καπετάνιου Ουλούς Γκιοκέρ, του οποίου η εμπειρογνωμοσύνη ζητήθηκε στην έρευνα για το Filo Jet. Ανέφερε ότι από την αρχική εξέταση εγγράφων και εικόνων με την «αστυνομία», προκύπτει ότι ο καπετάνιος δεν ενημέρωσε εγκαίρως τους επιβάτες, δεν μείωσε την ταχύτητα του πλοίου και δεν διαχειρίστηκε τη διαδικασία εκκένωσης με ομαλό τρόπο. «Το απλούστερο πράγμα που θα μπορούσε να είχε κάνει ήταν να κόψει την ταχύτητα. Εάν το πλοίο είχε σταματήσει, η βύθιση θα μπορούσε να είχε συμβεί πολύ αργότερα».

Ισχυρίστηκε ότι ο καπετάνιος εγκατέλειψε το πλοίο πριν από τους επιβάτες και δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου εγκαίρως. Υποστήριξε επίσης ότι οι σωσίβιες λέμβοι δεν κατέβηκαν από το πλήρωμα με τον ενδεικνυόμενο τρόπο και ότι άνοιξαν από μόνες τους κατά την κλίση του πλοίου.

Ο Γκιοκέρ δήλωσε ότι μία από τις κρίσιμες ελλείψεις στην έρευνα είναι το ημερολόγιο του πλοίου και συμπλήρωσε ότι αναμένει επίσης τα αρχεία συντήρησης και επισκευής, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα πρωτότυπα έγγραφα προσόντων του καπετάνιου.

Αναφερόμενος στο σύστημα επιθεώρησης είπε ότι το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την επιθεώρηση πλοίων που φέρουν «σημαία τδβκ» δεν λειτουργούσε για 3 έως 5 χρόνια. Όσον αφορά το πιστοποιητικό του καπετάνιου από την Ονδούρα δήλωσε ότι «πρέπει να διευκρινιστεί γιατί έγινε δεκτό σε πλοίο που φέρει σημαία τδβκ». Σημείωσε δε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να βαρύνει αποκλειστικά τον καπετάνιο. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν η συντήρηση, οι επισκευές, η ασφάλιση και τυχόν προηγούμενες ειδοποιήσεις προς την εταιρεία.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων και οικονομική στήριξη

Ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενκιούλ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ακύρωση του φεστιβάλ Κερύνειας 2026 που είναι προγραμματισμένο μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη και προσανατολίζονται στο να δωρίσουν όλα τα έσοδα από τον ημιμαραθώνιο της Κερύνειας στις οικογένειες των αγνοουμένων.

Εξάλλου, ο «δήμαρχος» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει αύριο πρόταση στην αρμόδια επιτροπή για τη δωρεά των εσόδων του ημιμαραθωνίου Λευκωσίας, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ