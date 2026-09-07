Στα όρια της κατάρρευσης τα σχολεία του Ύψωνα – «2.682 παιδιά ψάχνουν υπεύθυνο κράτος»: Τελεσίγραφο γονέων για έργα και χρονοδιαγράμματα

Στρατηγική υλοποίηση έργων, με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, ζητά η Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων των Δημόσιων Σχολείων του Ύψωνα, η οποία προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προειδοποιεί με δυναμικές κινητοποιήσεις και κάνει λόγο για δημόσια εκπαίδευση στον Ύψωνα που βρίσκεται στα "όρια της κατάρρευσης".

Με τίτλο «2.682 παιδιά ψάχνουν υπεύθυνο κράτος», η ανακοίνωση αναφέρει πως, έπειτα από επτά συναντήσεις με την Υπουργό Παιδείας, τα τελευταία 3 χρόνια, αμέτρητες συνεδρίες και επιστολές, «αποφασίσαμε, ως οργανωμένοι γονείς των 7 Δημόσιων Σχολείων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ύψωνα και Δήμου Κουρίου, μαζί με τις Ομοσπονδίες Γονέων, να πάρουμε μέτρα και να προστατέψουμε τα παιδιά μας».

Δεν νοείται εν έτει 2026, προστίθεται, να υπάρχουν "ακατάλληλες λυόμενες και διαβρωμένες αίθουσες, χωρίς πιστοποιητικά καταλληλόλητας σε ακατάλληλους χώρους και λυόμενες αίθουσες, στην αυλή σχολείου, για χρήση από γειτονικό σχολείο, λόγω υπερπληθυσμού."

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, σε μια περιοχή με τη μεγαλύτερη οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη δημιουργίας 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου στην περιοχή, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ σημειώνεται πως δεν νοείται να λειτουργούν 12 μετακινούμενα τμήματα στο λύκειο.

Η επιστολή κάνει αναφορά σε ισχυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας για παραχώρηση 800 χιλιάδων ευρώ, «τη στιγμή που ήταν ήδη προγραμματισμένα για το εναλλακτικό Σχολείο και την επιδιόρθωση ενός άλλου» και υποστηρίζει πως «το Υπουργείο Παιδείας απαντά με ήδη ολοκληρωμένα έργα στην περιοχή της Δυτικής Λεμεσού, θέλοντας να περάσει το μήνυμα πως κάνει έργα, την ίδια ώρα που τα σχολεία ασφυκτιούν από μαθητές και λυόμενες αίθουσες».

Λέγοντας πως κάθε περιθώριο διαλόγου έχει εξαντληθεί, οι οργανωμένοι γονείς διαμηνύουν πως, το Δημοτικό Διαμέρισμα του Ύψωνα και γενικά η Δυτική Λεμεσός χρειάζεται στρατηγική υλοποίησης έργων με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα « και όχι επικοινωνιακή στρατηγική κάλυψης των προβλημάτων». «Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Ύψωνα αποτελεί μια κοινότητα της οποίας ολόκληρη η δημόσια εκπαίδευση λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης και τα παιδιά δεν χωράνε στα σχολεία», προστίθεται.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, έπειτα από καταγγελία στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στις 4 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε τηλεφωνικά, «υποσχόμενο απάντηση για το κτιριολογικό πρόγραμμα που εκκρεμεί εδώ και μήνες, ενώ οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα επισκεφθούν το Γ΄ Δημοτικό Ύψωνα για έλεγχο των λυόμενων αιθουσών».

Ως ένδειξη καλής πίστης, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνδέσμων Γονέων των Δημοσίων Σχολείων του Ύψωνα, δηλώνει πως δίνει παράταση χρόνου στο Υπουργείο, μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ώστε «να μετατρέψει αυτές τις προφορικές διαβεβαιώσεις σε γραπτές δεσμεύσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες».

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των επτά σχολείων, οι οργανωμένοι γονείς απαιτούν χρονοδιάγραμμα με ημερομηνίες για επέκταση Γ΄ Δημοτικού και Γ’ Νηπιαγωγείου Ύψωνα, ανέγερση Δ΄ Δημοτικού και Δ΄ Νηπιαγωγείου στον Ύψωνα, 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου στον Ύψωνα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λεμεσού.

Επιπρόσθετα, απαιτούν διασφάλιση ασφάλειας και υγείας και προσκόμιση πιστοποιητικών καταλληλότητας των λυόμενων αιθουσών μέχρι την υλοποίηση των έργων και πλήρης πυρασφάλεια και έκδοση πιστοποιητικών.

Τέλος, απαιτούν άμεση προώθηση και υλοποίηση όλων των μέτρων και έργων που έχουν ήδη συμφωνηθεί ή εξαγγελθεί «και το Υπουργείο υποσχέθηκε», διαμηνύοντας πως «ως γονείς δεν αποδεχόμαστε να στέλνουμε τα παιδιά μας σε συνθήκες που οι ίδιες οι αρμόδιες κρατικές αρχές αναγνωρίζουν εδώ και χρόνια ως προβληματικές».

Πέραν της καταγγελίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η ανακοίνωση προειδοποιεί πως, εάν δεν ανταποκριθεί θετικά το Υπουργείο, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα αξιολογηθούν επιπρόσθετα μέτρα αντίδρασης, όπως καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, καταγγελία στην Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προειδοποιητική αποχή από τα μαθήματα στις 14 Σεπτεμβρίου, τις πρώτες δύο περιόδους.

Σημειώνει δε ότι ο αγώνας των οργανωμένων γονέων των Δημόσιων Σχολείων του Ύψωνα, στηρίζεται έμπρακτα από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού και Επαρχίας Λεμεσού, καθώς επίσης και από τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού και τον Δήμαρχο Δήμου Κουρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ