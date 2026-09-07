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| Οικονομία

Άνοδος στην αγορά εργασίας: +1,7% η απασχόληση, +2,2% οι ώρες εργασίας - Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αύξηση παρουσιάζει η απασχόληση στην Κύπρο αλλά και οι ώρες εργασίας, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία

Αύξηση παρουσιάζει η απασχόληση στην Κύπρο αλλά και οι ώρες εργασίας, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 525.167 άτομα, εκ των οποίων 472.254 είναι υπάλληλοι και 52.913 αυτοαπασχολούμενοι. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,7%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, των Κατασκευών  και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 246.570 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων , των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

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