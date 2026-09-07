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| Οικονομία

Μάκης Κεραυνός: Προτεραιότητα η διασφάλιση βιωσιμότητας ΤΚΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως είπε, η συμμετοχή του στη σημερινή συνεδρία ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη και επικεντρώθηκε στις οικονομικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, εστιάστηκε στις δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Όπως είπε, η συμμετοχή του στη σημερινή συνεδρία ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη και επικεντρώθηκε στις οικονομικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Κύριος στόχος, σημείωσε, είναι να προχωρήσουμε με τον πρώτο πυλώνα με αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να συνάδει με τη συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και ισορροπίας όχι μόνο σήμερα αλλά και μελλοντικά.

Είναι σημαντικό σε αυτή τη μεταρρύθμιση, τόνισε, να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση κρίσης, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το άμεσο μέλλον αλλά να βλέπουμε σε βάθος χρόνου.

Έχουν δημιουργηθεί ερωτήσεις και θέματα, τα οποία θα εξετάσουμε  τις επόμενες ημέρες, σημείωσε.

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