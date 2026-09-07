Πρώτο κουδούνι στη Μέση Εκπαίδευση – «Πολύ καλύτερα από πέρσι» η στελέχωση, λέει ο Μάριος Παναγίδης

Ομαλά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μάριος Παναγίδης, κατά την επίσκεψή του το πρωί της Δευτέρας στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 στη Μέση Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Παναγίδης ανέφερε "σήμερα είμαστε εδώ, να ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο του Αγίου Στυλιανού. Έχω μεταφέρει το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, η οποία βρίσκεται εκτός Κύπρου, και ευχηθήκαμε σε όλους τους μαθητές καλή αρχή".

"Έχουμε δει την αγωνία των νέων μαθητών που έρχονται από το Δημοτικό και τη χαρά των περσινών μαθητών που έχουν συναντήσει τους συμμαθητές τους, για να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με υγεία και ασφάλεια", ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής.

Ερωτηθείς εάν έχουν καταγράφει κάποια προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση των σχολείων, λόγω και των τελευταίων απορρίψεων θέσεων ο κ. Παναγίδης είπε ότι η στελέχωση των σχολείων έγινε πολύ ομαλά τη φετινή χρονιά. "Όντως, υπάρχουν κάποιες απορρίψεις (θέσεων), οι οποίες όμως θα καλυφθούν με νέες προκηρύξεις που θα γίνουν από τις Διευθύνσεις και από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι πέρσι", σημείωσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με τα σχολεία που υπάρχουν εργοτάξια και εάν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε ότι στα σχολεία γίνονται συνεχώς βελτιώσεις. "Είναι μία από τις εργασίες που κάνει το Υπουργείο Παιδείας με τις Τεχνικές του Υπηρεσίες. Όλα τα σχολεία είναι ασφαλή για χρήση από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες, και δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας για τα παιδιά", ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει για το έθιμο της διανυκτέρευσης τελειόφοιτων στις σχολικές μονάδες, και αν έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές, αφού παρά την αστυνόμευση κάποια παιδιά επιχείρησαν να μείνουν τη νύχτα στο σχολείο, ο κ. Παναγίδης είπε ότι δεν έγιναν ιδιαίτερες ζημιές. "Αυτό το φαινόμενο μάς προβληματίζει ως Υπουργείο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι φέτος κύλησε σχετικά ομαλά σε όλα τα επηρεαζόμενα σχολεία, παρά τα κάποια μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν. Έχουν επιληφθεί τόσο οι Τοπικές Αρχές όσο και οι Σχολικές Εφορείες», επεσήμανε.

Με τη σειρά του, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε όλους. "Είμαστε στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού σήμερα, ένα σχολείο με 330 μαθητές. Σχολείο, στο οποίο λειτουργεί για δεύτερη χρονιά το Τεχνικό Γυμνάσιο, με μικρό αριθμό μαθητών", είπε.

Πρόσθεσε ότι έχει γίνει καλή ενημέρωση στα γειτονικά δημοτικά για το θέμα και "ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό φέτος. Υπάρχει ενδιαφέρον σε άλλες πόλεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, και ελπίζουμε να είναι ένας επιτυχής θεσμός".

Πηγή: ΚΥΠΕ