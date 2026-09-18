ΥΠΑΝ: Παράλληλη απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου που απασχολούνται στα Υποστηρικτικά Προγράμματα

Στο σύνδεσμο https://enimerosi.moec.gov.cy/d1/aye, κάτω από τον τίτλο του Προγράμματος στο οποίο απασχολούνται, μπορούν να βρουν το έντυπο για την υποβολή αιτήματος εξασφάλισης άδειας για παράλληλη απασχόληση στην ιστοσελίδα του, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου και αορίστου χρόνου στα Υποστηρικτικά Προγράμματα, αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σημειώνει ότι το έντυπο φέρει τον τίτλο «Αίτηση παραχώρησης άδειας για παράλληλη απασχόληση Εργοδοτουμένου Ορισμένου / Αορίστου Χρόνου στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ» και θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και να προσκομίζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο λειτουργό του Προγράμματος, στο οποίο απασχολείται ο εργοδοτούμενος.

Αναφέρει, επίσης, ότι τα αιτήματα θα εξετάζονται στη βάση των «Όρων και Προϋποθέσεων για Παραχώρηση Άδειας Παράλληλης Απασχόλησης σε Εργοδοτουμένους Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου που Απασχολούνται στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ», οι οποίοι βρίσκονται επίσης αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.

Το Υπουργείο, διευκρινίζει, τέλος, ότι η υποβολή αιτήματος για εξασφάλιση άδειας παράλληλης απασχόλησης από εργοδοτούμενο, δεν συνιστά από μόνη της έγκριση της παράλληλης απασχόλησης.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ