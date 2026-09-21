Δέκα ουκρανικές περιφέρειες επλήγησαν από νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε ο Ζελένσκι

Δέκα ουκρανικές περιοχές επλήγησαν από ρωσικές επιθέσεις το βράδυ της Κυριακής, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια στην πόλη της Ζαπορίζια, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε οπτικό υλικό από τη Ζαπορίζια φαίνεται ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο να φλέγεται. Ο Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ότι χτυπήθηκαν επίσης πολυκατοικίες εννέα ορόφων και ένα κτίριο πανεπιστημίου. Δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγμα στην πόλη, που είναι κοντά στο μέτωπο.

Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε επιθέσεις σε εφοδιαστικό κέντρο στην περιφέρεια του Κιέβου και ότι επλήγησαν στόχοι στα λιμάνια της Οδησσού και του Ισμαήλ.

«Η Ρωσία δεν υποχωρεί από την κλιμάκωσή της και στέλνει πολλά μηνύματα ότι είναι έτοιμη να επεκτείνει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Χ.

Παράλληλα, ο ίδιος ζήτησε μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι είναι απαραίτητες οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη, τις οποίες στοχεύει να συνεχίσει αυτή την εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ