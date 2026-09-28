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Πάνω από 200 μαθητές χόρεψαν στους «Ρυθμούς της Κύπρου» στην Πάφο

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Πάφο πλημμύρισε από μουσική, χρώματα και παραδοσιακούς χορούς, στο πλαίσιο της δράσης «Στης Κύπρου τους Ρυθμούς Χορευτικό Μαθητικό Συναπάντημα Κυπριακής Παράδοσης», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Πέραν των 200 μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης συμμετείχαν στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς και μεταφέροντας στο κοινό τον πλούτο και τη ζωντάνια της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πάφου, σε συνεργασία με την Επαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων, συνδυάζοντας τη φυσική δραστηριότητα με την παράδοση και την πολιτιστική έκφραση.

Μέσα από τον χορό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή δράση που ανέδειξε τη σημασία της άθλησης, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των νέων, ενώ παράλληλα έφερε στο προσκήνιο τους κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς.

Η εκδήλωση αποτέλεσε, παράλληλα, μια γιορτή της κυπριακής παράδοσης, με τη νεότερη γενιά να δίνει τον δικό της παλμό και να συμβάλλει στη διατήρηση και συνέχιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

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