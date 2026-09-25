AUB Mediterraneo: Συνεχίζει η Ακαδημία Μαθηματικής Αριστείας στην Πάφο

Μετά από μια πρώτη χρονιά με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, η Ακαδημία Μαθηματικής Αριστείας ξεκινά τον δεύτερο κύκλο της στην πανεπιστημιούπολη του American University of Beirut - Mediterraneo στην Πάφο, σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου και υπο τη διεύθυνση του Δρα Γεώργιου Χαραλάμπους, Καθηγητή Μαθηματικών στο AUB Mediterraneo, απόφοιτο του Πανεπιστημίου του Cambridge και πρόεδρο της Ακαδημίας Νέων της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα εκπαιδεύει μαθητές να αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν έχουν προφανή λύση: Να αναλύουν, να διατυπώνουν υποθέσεις, να ελέγχουν αν έχουν άδικο και να εξηγούν τη σκέψη τους σε άλλους. Πρόκειται για δεξιότητες που ξεκινούν από τα μαθηματικά αλλά δεν σταματούν εκεί. Το American University of Beirut ιδρύθηκε το 1866 και για 160 χρόνια θέτει ως στόχο του να εκπαιδεύει ανθρώπους με δημιουργική και κριτική σκέψη, διάθεση για διά βίου μάθηση, ακεραιότητα, κοινωνική ευθύνη και ηγετική ικανότητα. Είναι ακριβώς οι δεξιότητες που καλλιεργεί η Ακαδημία κάθε Σάββατο - με μόνη διαφορά ότι εδώ η καλλιέργεια αυτή ξεκινά από το δημοτικό και όχι από το πανεπιστήμιο.

Η πανεπιστημιούπολη του AUB Mediterraneo, στο κέντρο της Πάφου, σχεδιάστηκε ώστε να είναι ανοιχτή στην πόλη. Και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα κάθε Σάββατο πρωί: παιδιά δημοτικού και γυμνασίου δουλεύουν σε πανεπιστημιακές αίθουσες, κάνουν διάλειμμα στους ίδιους χώρους με τους φοιτητές και μαθαίνουν ότι η σοβαρή πνευματική εργασία είναι κάτι που άνθρωποι οφείλουν να κάνουν. Όπως αναφέρεται η Ακαδημία απευθύνεται σε παιδιά από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Γυμνασίου και λειτουργεί κάθε Σάββατο, 10:30–12:30, από τον Οκτώβριο 2026 έως τον Ιούνιο 2027. Κάθε συνάντηση έχει δύο μέρη. Τα πρώτα 45 λεπτά αφιερώνονται στην ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης και τεχνικής, μέσα από την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Μετά το διάλειμμα, κατά το οποίο οι μαθητές παραμένουν στην πανεπιστημιούπολη, ακολουθεί το Εργαστήριο Πολυμάθειας, όπου τα μαθηματικά συνδέονται με τη φυσική, τον προγραμματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική και τον σχεδιασμό.

Οι διεθνείς μελέτες σχετικά με το μέλλον της εργασίας συγκλίνουν σε ένα σημείο,οι δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση δεν θα είναι τεχνικές γνώσεις που προσπερνιούνται γρήγορα, αλλά η κριτική και αναλυτική σκέψη, η δημιουργικότητα, οι ηγετικές ικανότητες και η ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής. Η Ακαδημία είναι σχεδιασμένη γύρω ακριβώς από αυτές. Η κριτική σκέψη καλλιεργείται όταν ένα παιδί στέκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν ξέρει να λύσει και πρέπει να ελέγξει τις ιδέες του.

Οι ηγετικές ικανότητες αναπτύσσονται όταν παρουσιάζει τη λύση του στην ομάδα, την υπερασπίζεται και βελτιώνει την ιδέα κάποιου άλλου. Και η διαχείριση της αλλαγής εξασκείται στο Εργαστήριο Πολυμάθειας, το οποίο αλλάζει πεδίο κάθε λίγες εβδομάδες: τα παιδιά συνηθίζουν να μεταφέρουν όσα ξέρουν σε άγνωστο έδαφος. «Αυτές οι δεξιότητες δεν διδάσκονται με διάλεξη», σημειώνει ο Δρ Γεώργιος Χαραλάμπους, διευθυντής της Ακαδημίας. «Αναπτύσσονται όταν ένα παιδί δοκιμάζει, αποτυγχάνει, δοκιμάζει ξανά και στο τέλος εξηγεί τη σκέψη του σε άλλους.

Επισημαίνεται ότι η έναρξη είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στις 10:30 . Ώρες: κάθε Σάββατο, 10:30–12:30. Οι ηλικίες περιλαμβάνουν μαθητές της Γ΄ Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου Διάρκεια: Οκτώβριος 2026 – Ιούνιος 2027 Χώρος: AUB Mediterraneo, Πάφος Δήλωση συμμετοχής: forms.cloud.microsoft/r/FaBB0ujuQx Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για επικοινωνία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτανθούν στον Δρ Γεώργιο Χαραλάμπους Ακαδημία Μαθηματικής Αριστείας, AUB Mediterraneo, Πάφος Τηλ. 26 960691 • gc00@aubmed.ac.cy