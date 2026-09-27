Συντονισμένη επιχείρηση για την ηχορύπανση στην Πάφο, κατασχέθηκε εξοπλισμός από δύο υποστατικά

Συντονισμένη επιχείρηση για την πάταξη της ηχορύπανσης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 25ης προς 26η Σεπτεμβρίου στην πόλη της Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά 11 υποστατικά, με πέντε από αυτά να καταγγέλλονται για εκπομπή ήχου χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.

Σε δύο περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν υποστατικά που φέρεται να παρανομούν κατ’ επανάληψη, διενεργήθηκαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Κατά τις έρευνες, από το πρώτο υποστατικό κατασχέθηκαν τέσσερα ηχεία, ένας media player και ένας μείκτης ήχου (mixer), ενώ από το δεύτερο κατασχέθηκαν τέσσερα ηχεία, ένας ενισχυτής ήχου και ένας μείκτης ήχου.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών των αρμόδιων αρχών για αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και της λειτουργίας υποστατικών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.