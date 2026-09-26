Αξιολόγηση PISA: Βουνό για την Κύπρο ο στόχος του 2030

Βουνό μοιάζει για την Κύπρο ο ευρωπαϊκός στόχος του 2030 για τις βασικές δεξιότητες των 15χρονων μαθητών, με τα αποτελέσματα του PISA 2025 να αποτυπώνουν την τεράστια απόσταση που χωρίζει σήμερα τα κυπριακά σχολεία από τον πήχη που έχει θέσει η ΕΕ. Την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκεται το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις να πέσει κάτω από το 15%, στην Κύπρο ξεπερνά σήμερα το 50% και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία. Ο...

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