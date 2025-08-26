Αγορά πτυχίων: Επιμένει ο Φαίδωνας, θέλει στοιχεία ο ΔΙΠΑΕ

Κάλεσμα προς τον δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, να καταθέσει ενώπιον της Αστυνομίας ή του Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) ό,τι στοιχεία έχει σε σχέση με τα όσα αναφέρει δημόσια για ακαδημαϊκά ιδρύματα στη χώρα μας τα οποία πουλούν πτυχία, απευθύνουν ΔΙΠΑΕ και Υπουργείο Παιδείας, με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, να αναφέρει σε έντονο ύφος ότι οι δημόσιες αναφορές, χωρίς να γίνεται καταγγελία με συγκεκριμένα στοιχεία στους αρμόδιους φορείς, λειτουργούν εις βάρος των πανεπιστημίων μας και της δουλειάς που κάνει ο ΔΙΠΑΕ.

Η υπουργός Παιδείας κληθείσα από τον «Π» να σχολιάσει τα όσα κατήγγειλε δημόσια ο δήμαρχος Πάφου είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, έχει ενώπιόν του στοιχεία που να δηλώνουν παρανομίες στην εξασφάλιση πτυχίων, τότε οφείλει να τα καταθέσει εκεί που πρέπει για να γίνει άμεσα η διερεύνηση και να λυθεί το πρόβλημα. «Είναι εύκολο για τον ΔΙΠΑΕ», πρόσθεσε «εάν έχει ενώπιόν του συγκεκριμένα στοιχεία, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους», με την κ. Μιχαηλίδου να απαντά και στα περί υποστελέχωσης του φορέα, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια καλύτερης στελέχωσης, αλλά εάν χρειάζεται περισσότερο προσωπικό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε».

Αποδείξεις, όχι υποθέσεις

Έκκληση προς τον κ. Φαίδωνος με τον πλέον έντονο τρόπο, να σταματήσει να γενικεύει και να δώσει ό,τι στοιχεία έχει στον φορέα, απηύθυνε και η πρόεδρος του ΔΙΠΑΕ, Μαίρη Κουτσελίνη. Σε δηλώσεις της η κ. Κουτσελίνη, υπήρξε αρκετά έντονη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι θα φροντίσει η ίδια να επικοινωνήσει με τον δήμαρχο προκειμένου να διερευνηθούν διεξοδικά τα όσα λέει, «υπονομεύοντας την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης».

«Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, να φτιάξει τα δικά του σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί όμως και να έχει στοιχεία που δεν έχουμε εμείς, τα οποία πρέπει να μας δοθούν αν ο στόχος είναι να διερευνηθούν» είπε η κ. Κουτσελίνη, η οποία σε άλλο σημείο των δηλώσεών της επέκρινε τη στάση που τήρησε ο κ. Φαίδωνος αναφέροντας ότι «θα μπορούσε με μια επιστολή ή ένα τηλεφώνημα προς τον φορέα να μας δώσει ό,τι στοιχεία έχει, να κάνει την καταγγελία του και εμείς να τη διερευνήσουμε, χωρίς να γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος». Όσο για το θέμα της υποστελέχωσης του ΔΙΠΑΕ, γεγονός που κατά τον δήμαρχο Πάφου «κάποιοι επιχειρηματίες του τομέα το εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα έσοδά τους πουλώντας πτυχία και μεταπτυχιακά», η κ. Κουτσελίνη, παραδέχθηκε ότι ο φορέας δεν είναι στελεχωμένος σωστά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα πανεπιστήμια.

Τι υποστηρίζει ο Φαίδωνος

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και χθες μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο δήμαρχος Πάφου, υπάρχουν τρεις κατηγορίες, οι οποίες εμπίπτουν στο «σκάνδαλο» με τις αγορές πτυχίων. Η πρώτη αφορά τα προγράμματα εξ αποστάσεως με φοιτητές να εγγράφονται και να μην συμμετέχουν ποτέ. Η δεύτερη αφορά πολίτες τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν την εγγραφή τους σε κάποιο πανεπιστήμιο ή κολέγιο στη χώρα μας για να μπορούν να έρθουν στην Κύπρο για δουλειά, ενώ η τρίτη κατηγορία, έχει να κάνει με δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι για σκοπούς προαγωγής αγοράζουν πτυχία και μεταπτυχιακά, κυρίως το δεύτερο.

Κατά τον κ. Φαίδωνος, θα έπρεπε να προβληματίσει το γεγονός ότι υπάρχουν πανεπιστήμια στην Κύπρο, με μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών, με τον ίδιο να αναφέρει την ίδια στιγμή ότι μετά τη δημοσίευση του βίντεο με τις δηλώσεις του, σε συνέντευξη που έδωσε πριν από κάποιους μήνες, είχε επικοινωνία με πρυτάνεις δύο πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Frederick), οι οποίοι φέρεται να τον συνεχάρηκαν για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, με τον δήμαρχο Πάφου να τους καλεί εφόσον συμφωνούν μαζί του, να αναλάβουν δράση για το θέμα ως οι πλέον αρμόδιοι.

«Άξιον απορίας το πώς επιβιώνουν»

Απαντώντας στην «πρόσκληση» του κ. Φαίδωνος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι τα όσα λέει ο δήμαρχος Πάφου τα έχει ακούσει και ο ίδιος, ωστόσο δεν έχει ενώπιόν του τα όποια στοιχεία, για να προβεί στις απαραίτητες καταγγελίες.

«Καλό θα ήταν όποιος έχει στοιχεία να καταγγείλει», είπε για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «η ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια φούσκα», διερωτώμενος πώς γίνεται να είναι βιώσιμα σε μια χώρα με ένα εκατομμύριο πληθυσμό 12 πανεπιστήμια και δεκάδες κολέγια, τη στιγμή που με βάση διεθνείς μελέτες ένα πανεπιστήμιο για να μπορεί να είναι βιώσιμο χρειάζεται ένα εκατομμύριο πληθυσμό.