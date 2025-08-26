Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παιδεία

Freshers Fair 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Freshers Fair 2025 - Για όλους όσοι ξεκινούν σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η μετάβαση σε μια νέα χώρα για σπουδές είναι συναρπαστική, αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Γι’ αυτό, η Global Education και η Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνουν και φέτος το Freshers Fair 2025 – μια ζεστή, δυναμική και πρακτική εκδήλωση, αφιερωμένη σε όλους τους νέους/νέες από την Κύπρο που πρόκειται να ξεκινήσουν σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές).

  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025
  • Ώρα: 17:30 – 20:30
  • Χώρος: Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία
  • Είσοδος Ελεύθερη – Οι γονείς ευπρόσδεκτοι

Η ιδέα του Freshers Fair γεννήθηκε από πραγματικές ιστορίες φοιτητών που, φτάνοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πρόκληση της μοναξιάς και της προσαρμογής. Σκεφτήκαμε: «Γιατί να μην δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να ξεκινήσουν το ταξίδι τους με παρέα, στήριξη και χρήσιμες πληροφορίες πριν καν φύγουν;»

Στην εκδήλωση:

  • Θα γνωρίσετε τα Greek & Cypriot Societies από πανεπιστήμια που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Θα ακούσετε σύντομες, πρακτικές ομιλίες για διαμονή, οικονομική διαχείριση, ψυχική υγεία και φοιτητική ζωή.
  • Θα δικτυωθείτε με συμφοιτητές που ξεκινούν φέτος, δημιουργώντας σχέσεις που θα σας συνοδεύσουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Το Freshers Fair δεν είναι μόνο για όσους φεύγουν φέτος· είναι και για μαθητές Λυκείου που σκέφτονται σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να πάρουν μια ρεαλιστική γεύση της ζωής που τους περιμένει.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Μείνετε συντονισμένοι:

Instagram: @globaleducationalcy
Facebook: Global Education Cyprus

Πληροφορίες: 22780250 | info@globaleducation.com.cy

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited