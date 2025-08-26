Η μετάβαση σε μια νέα χώρα για σπουδές είναι συναρπαστική, αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Γι’ αυτό, η Global Education και η Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνουν και φέτος το Freshers Fair 2025 – μια ζεστή, δυναμική και πρακτική εκδήλωση, αφιερωμένη σε όλους τους νέους/νέες από την Κύπρο που πρόκειται να ξεκινήσουν σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές).

Ημερομηνία: Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025 Ώρα: 17:30 – 20:30

17:30 – 20:30 Χώρος: Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία

Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία Είσοδος Ελεύθερη – Οι γονείς ευπρόσδεκτοι

Η ιδέα του Freshers Fair γεννήθηκε από πραγματικές ιστορίες φοιτητών που, φτάνοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πρόκληση της μοναξιάς και της προσαρμογής. Σκεφτήκαμε: «Γιατί να μην δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να ξεκινήσουν το ταξίδι τους με παρέα, στήριξη και χρήσιμες πληροφορίες πριν καν φύγουν;»

Στην εκδήλωση:

Θα γνωρίσετε τα Greek & Cypriot Societies από πανεπιστήμια που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα ακούσετε σύντομες, πρακτικές ομιλίες για διαμονή, οικονομική διαχείριση, ψυχική υγεία και φοιτητική ζωή.

Θα δικτυωθείτε με συμφοιτητές που ξεκινούν φέτος, δημιουργώντας σχέσεις που θα σας συνοδεύσουν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Το Freshers Fair δεν είναι μόνο για όσους φεύγουν φέτος· είναι και για μαθητές Λυκείου που σκέφτονται σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να πάρουν μια ρεαλιστική γεύση της ζωής που τους περιμένει.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Μείνετε συντονισμένοι:

Instagram: @globaleducationalcy

Facebook: Global Education Cyprus

Πληροφορίες: 22780250 | info@globaleducation.com.cy