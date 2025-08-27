Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Όλοι στο μικροσκόπιο του ΔΙΠΑΕ μετά τις καταγγελίες Φαίδωνα

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα στοιχεία που έδωσε προφορικά στον ΔΙΠΑΕ ο δήμαρχος Πάφου αφορούν περιπτώσεις κολεγίων κατά κύριο λόγο που εγγράφουν άτομα ως φοιτητές, χωρίς να φοιτούν σε αυτά.

Ελέγχους όχι μόνο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, πουλούν πτυχία και μεταπτυχιακά αλλά σε όλα τα πανεπιστήμια και τα κολέγια της χώρας θα διενεργήσει το επόμενο διάστημα ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Την έρευνα προανήγγ...

