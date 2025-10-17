Πρωτοφανές: Αμερικανοί δημοσιογράφοι εγκαταλείπουν το Πεντάγωνο - Αρνούνται τη λογοκρισία (βίντεο)

Ανησυχία για την ποιότητα της ενημέρωσης στις ΗΠΑ προκαλούν οι εικόνες δεκάδων δημοσιογράφων που ήταν διαπιστευμένοι στο υπουργείο Άμυνας της χώρας, να εγκαταλείπουν το κτίριο μεταφέροντας σε κούτες τα πράγματά τους μετά την επιβολή νέων κανόνων που βάζουν τέλος στην ανεξαρτησία του Τύπου.

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου, της οποίας τα 101 μέλη εκπροσωπούν 56 ΜΜΕ, έχει εκφράσει την αντίθεσή της στους κανόνες. Οργανισμοί από όλο το φάσμα των μέσων ενημέρωσης, από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όπως το Associated Press και οι New York Times έως μέσα όπως το Fox και το συντηρητικό Newsmax, είπαν στους δημοσιογράφους τους να φύγουν αντί να υπογράψουν τους νέους κανόνες. Το μόνο ΜΜΕ που αποδέχθηκε τους νέους όρους είναι το συντηρητικό One America News Network.

Στις εικόνες και τα βίντεο βλέπουμε δημοσιογράφους να βγαίνουν από το κτίριο κουβαλώντας τα πράγματά τους, οι περισσότεροι μέσα σε κούτες, αφού, προηγουμένως παρέδωσαν τις δημοσιογραφικές τους διαπιστεύσεις τους στο κεντρικό κτίριο του Πενταγώνου, στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Πρόκειται για δημοσιογράφους από σχεδόν κάθε μεγάλο ειδησεογραφικό οργανισμό που επέλεξαν να παραδώσουν τις δημοσιογραφικές τους διαπιστεύσεις αντί να υπογράψουν δήλωση συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς.

Αντιδρώντας στις ανακοινώσεις που έγιναν προ μηνός, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης όπως αυτά ορίζονται στην Πρώτη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και περιορίζουν την ικανότητά τους να κάνουν ρεπορτάζ και να μεταδίδουν ειδήσεις σχετικά με θέματα άμυνας και λειτουργίας του στρατού των ΗΠΑ.

"Είναι λυπηρό, αλλά είμαι επίσης πολύ περήφανη για το δημοσιογραφικό σώμα που μείναμε ενωμένοι", δήλωσε η Νάνσι Γιούσεφ, δημοσιογράφος του The Atlantic, η οποία διατηρεί γραφείο στο Πεντάγωνο από το 2007. Η έμπειρη δημοσιογράφος πήρε έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής και πήγε στο αυτοκίνητό της.

Τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί του Πιτ Χέγκσεθ: Λογοκριτής για κάθε ρεπορτάζ

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ζητάει από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να εγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά, διαβαθμισμένης ή μη, διότι διαφορετικά θα χάνουν την πρόσβασή τους στο Πεντάγωνο.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε η παραπάνω ανακοίνωση, δημοσιογραφικές ενώσεις στις ΗΠΑ έκαναν λόγο για "επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας".

Αυτές οι νέες προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, στους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, αποτελούν ένα νέο σταθμό στη μάχη που διεξάγουν ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εναντίον του παραδοσιακού Τύπου, καθώς κατηγορούν τα ΜΜΕ ότι δεν είναι ευνοϊκά απέναντί τους.

Οι πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο Άμυνας "πρέπει να εγκρίνονται για να δημοσιοποιηθούν στο κοινό από έναν αξιωματούχο που θα είναι αρμόδιος για να τις εγκρίνει, και αυτό πριν από τη δημοσίευση και ακόμα κι αν η πληροφορία δεν είναι διαβαθμισμένη", αναφέρεται στο νέο έγγραφο.

Η πρόβλεψη φαίνεται έτσι να περιλαμβάνει και τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημοσιογράφους μέσω δικών τους πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας.

Η μη τήρηση αυτού του κανόνα αναφέρεται ρητά ότι αποτελεί λόγο για άρση της διαπίστευσης.

"Το Πεντάγωνο ζητάει πλέον από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν μία δέσμευση ότι δεν θα λαμβάνουν πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν είναι διαβαθμισμένες, εκτός αν αυτό έχει ρητά εγκριθεί από την κυβέρνηση", συνοψίζει σε ανακοίνωσή της η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον.

"Αυτό συνιστά άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και μάλιστα εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό", προστίθεται στο κείμενο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της ένωσης Μάικ Μπαλσάμο, ο οποίος ζητάει από το Πεντάγωνο να επανεξετάσει αυτή τη νέα απαίτηση.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, επικεφαλής του "υπουργείου Πολέμου", σύμφωνα με την ονομασία που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος, υπεραμύνθηκε, από την πλευρά του, μιας άλλης διάταξης αυτού του νέου εντύπου διαπίστευσης που σχεδιάστηκε.

"Ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας εγκατάστασης, στην οποία ισχύουν μέρα ασφαλείας. Ας φέρετε το σήμα σας και ας ακολουθείτε τους κανόνες - ή πηγαίνετε σπίτι σας", έγραψε στο X.

Ήδη αφότου ανέλαβε στο Πεντάγωνο στις αρχές της χρονιάς, είχε αφαιρέσει τα γραφεία που είχαν στο Πεντάγωνο τα μεγάλα, προοδευτικά μέσα ενημέρωσης για να τα δώσει σε μέσα ενημέρωσης τα οποία χαρακτηρίζονται περισσότερο φιλικά προσκείμενα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε δικαστικές διαμάχες με σειρά ΜΜΕ όπως οι New York Times, τα κανάλια CBS News και ABC News, η Wall Street Journal και το πρακτορείο Associated Press.

Πηγή: thetoc.gr