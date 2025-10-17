Αυτή τη σούπα έτρωγαν τον 19ο αιώνα για τον πονόλαιμο

Υπάρχουν γεύσεις που κρύβουν μέσα τους αναμνήσεις, θαλπωρή και φροντίδα. Αυτή η παραδοσιακή κρεμμυδόσουπα είναι μία από αυτές. Από τον 19ο αιώνα κιόλας, οι παλιοί την έφτιαχναν όταν ο λαιμός τους "έκαιγε" από τον βήχα ή το κρύωμα. Το κρεμμύδι, με τις φυσικές αντιβακτηριακές του ιδιότητες, ήταν το πρώτο "γιατροσόφι" της κουζίνας, ένα φάρμακο με λίγα λόγια.

Σήμερα, αυτή η συνταγή για σούπα δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, αλλά ένα αληθινό comfort πιάτο για τις μέρες που χρειάζεσαι ζεστασιά και ενέργεια, και την έφτιαξε η Έμιλυ Βάγια (@emilyvagia). Ελαφριά, θρεπτική, γεμάτη φυσικά συστατικά, σε γεμίζει από μέσα προς τα έξω. Είναι εκείνη η γεύση που σου θυμίζει πως η απλότητα είναι το πιο δυνατό "συστατικό" - και πως με λίγα κρεμμύδια, λίγο ελαιόλαδο και ρύζι, μπορείς να φτιάξεις κάτι τόσο θεραπευτικό, όσο και απολαυστικό.

Κρεμμυδόσουπα

Υλικά:

5 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές ροδέλες

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1½ λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών

3 κ.σ. ρύζι γλασέ

1 φύλλο δάφνης

Αλάτι (και λίγο πιπέρι, αν δεν σε πειράζει στο λαιμό)

λεμόνι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

1) Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζέστανε το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά.

2) Πρόσθεσε τα κρεμμύδια και άφησέ τα να καραμελώσουν αργά για περίπου 15–20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα.

3) Ρίξε το ρύζι, τη δάφνη και το νερό ή τον ζωμό.

4) Άφησε τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να χυλώσει ελαφρά και να δέσουν οι γεύσεις.

5) Αφαίρεσε τη δάφνη, πρόσθεσε λίγο αλάτι και αν θέλεις, ελάχιστο πιπέρι και λεμόνι.

6) Αν προτιμάς πιο βελούδινη υφή, χτύπησε στο μπλέντερ λίγα από τα κρεμμύδια με λίγο από το ζουμί και ρίξε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα.

7) Σέρβιρε τη σούπα ζεστή, με λίγο ωμό ελαιόλαδο από πάνω, και άφησέ τη να σου "γιατρέψει" το λαιμό και την ψυχή.

Πηγή: shape.gr