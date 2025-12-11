Κλείνουν «παράθυρα» παρανομιών στο Πάρκο Αθαλάσσας - Τοποθετείται στηθαίο τριών χιλιομέτρων

Στη μόνιμη οριοθέτηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, με μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων, προχωρά το Τμήμα Δασών. Για αυτόν τον λόγο έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού, για έργο εκτιμόμενου κόστους 120.000 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτημα του «Π», το Τμήμα σημείωσε ότι ο σκοπός της οριοθέτησης είναι η συμβολή της «στην αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων που εντοπίζονταν διαχρονικά στο Πάρκο, όπως η λαθροθηρία, η απόρριψη σκυβάλων, η ανεξέλεγκτη διακίνηση τροχοφόρων οχημάτων, η δημιουργία διαδρομών ανάβασης από οχήματα 4Χ4 και γουρούνες, η λαθροϋλοτομία κλπ». Επιπρόσθετα, το Τμήμα σημειώνει ότι η συγκεκριμένη εργασία θα έρθει να εδραιώσει μόνιμα την οροθετική γραμμή του Πάρκου με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή ακούσιων ή εκούσιων επεμβάσεων μέσα σε κρατική δασική γη.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις περιοχές του Πάρκου.

Γιατί έγινε επιλογή μεταλλικού στηθαίου;

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους προκρίθηκε αυτή η λύση, μας ανέφεραν ότι οι προηγούμενες προσπάθειες οριοθέτησης του Πάρκου, είτε μέσω περίφραξης είτε μέσω αναχωμάτων δεν εξυπηρέτησαν πλήρως τον σκοπό τους. Για αυτόν τον λόγο, τόνισαν, η επιλογή του στηθαίου ασφαλείας θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη λύση για την επίτευξη των στόχων. «Το στηθαίο αποτελεί ανθεκτική κατασκευή που δύσκολα επιδέχεται βανδαλισμούς, δεν φθείρεται σε βάθος χρόνου, δεν απαιτεί συντήρηση, εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα, είναι χαμηλού προφίλ και δεν προκαλεί σημαντική αισθητική επιβάρυνση και τέλος επιτρέπει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση όλων των ειδών πανίδας από και προς το Πάρκο», σημείωνει το Τμήμα Δασών.

Σε τρεις περιοχές

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις περιοχές του Πάρκου. Ο τελικός καθορισμός των περιοχών και της ακριβής διαδρομής της πορείας τοποθέτησης του στηθαίου θα γίνει μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση εκσκαφέα για ομαλοποίηση του εδάφους, το Τμήμα Δασών θα αναλάβει την εργασία με δικά του μηχανήματα, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο της σύμβασης. Το σύστημα του στηθαίου θα αποτελείται από δοκούς διπλής αυλάκωσης (διατομή W) στερεωμένες σε ορθοστάτες, που με τη σειρά τους θα στερεώνονται στο έδαφος. Τα στηθαία ασφαλείας θα είναι μονόπλευρα και θα τοποθετηθούν με πάσσαλο ανά 4m και ύψος 75cm από το έδαφος, μέχρι την άνω του επιφάνεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγωνισμού, ο ενδιαφερόμενος φορέας θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η πορεία του έργου δεν αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ευθύγραμμα τμήματα αλλά έχει ακανόνιστο σχήμα. Ενδεχομένως να προκύψει η ανάγκη σε κάποια σημεία για προσαρμογή του στηθαίου με το ανάλογο μήκος, ώστε να ακολουθείται με ακρίβεια το όριο του πάρκου επί του εδάφους. Παρόλο που στο μεγαλύτερο μέρος του έργου, η τοποθέτηση των στηθαίων θα γίνει σε χωμάτινη επιφάνεια, εντούτοις ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος να μελετήσει το υπέδαφος σε όλη τη διαδρομή και να λάβει υπόψη ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να συναντήσει σκληρό πέτρωμα. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί να τρυπήσει το πέτρωμα και να στερεώσει τους πασσάλους με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25», αναφέρεται επίσης στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Την ίδια ώρα το Τμήμα Δασών θέτει όρους και περιορισμούς για την εκτέλεση των εργασιών. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται το τρύπημα ή το κόψιμο δοκών ή στύλλων χωρίς την προηγούμενη έγκριση του επιβλέποντα δασικού υπαλλήλου. Η χρήση φλόγας, δεν επιτρέπεται για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που θα γίνει χρήση σμιρίλιου, θα πρέπει να ειδοποιείται εκ των προτέρων ο επιβλέποντας δασικός υπάλληλος και αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντοτε στην παρουσία πυροσβεστικού οχήματος. Σε περίπτωση που θα παραχωρηθεί έγκριση για το κόψιμο ή τρύπημα δοκών ή στύλων, θα γίνεται επιγαλβάνωση των παρειών που θα δημιουργηθούν.

Επίσης σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτό το ολικό κλείσιμο του δρόμου ή οποιουδήποτε τμήματός του. Επίσης το Τμήμα Δασών ζητά να ληφθεί ειδική πρόνοια για την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων οδικής ασφάλειας, για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζών.

Το Πάρκο

Το Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας καταλαμβάνει μια έκταση 840 στρεμμάτων, φιλοξενώντας πολλά ενδημικά, ντόπια και επιγενή δέντρα, θάμνους και βότανα. Αποτελεί ένα επίτευγμα μακροχρόνιων προσπαθειών αναδάσωσης μιας περιοχής που υπήρξε άγονη και φτωχή σε βλάστηση και αποτελεί ουσιαστικά δημιούργημα του ανθρώπου. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 1904 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στο δάσος συναντώνται θάμνοι και ποώδη φυτά, όπως ηλιάνθεμο, περιπλοκάδι, θυμάρι, παλλούρα, φρύγανα κ.α. Από τα δενδρώδη φυτά, τα περισσότερα δεν αυτοφύονται στην περιοχή αλλά έχουν φυτευτεί. Από τη δενδρώδη βλάστηση διακρίνονται κυρίως πεύκα, ακακίες, ευκάλυπτοι, χαρουπιές, αγριελιές κ.α. Από την άλλη, η πανίδα του Εθνικού Δασικού Πάρκου περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πουλιών κυρίως υδρόβιων μεταναστευτικών, που οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη δυο υδατοφρακτών και στις κλιματολογικές συνθήκες. Έχουν καταγραφεί συνολικά 173 είδη πουλιών, 7 είδη θηλαστικών, 6 είδη ερπετών, 2 είδη αμφιβίων, διάφορα είδη πεταλούδων και μεγάλος αριθμός εντόμων.

Το πάρκο εκτός από την κύρια λειτουργία του που είναι η δασική και καλλιεργητική έρευνα, χρησιμοποιείται επίσης ως εκδρομικός χώρος, χώρος περιπάτου, ποδηλατόδρομος, χώρος αθλοπαιδιών, χώρος με παιχνίδια για μικρά παιδιά, χώρος παρακολούθησης πουλιών, χώρος ψαρέματος, για μελισσοκομία, καθώς και για άλλες πολλές δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης να ξεφύγουν για λίγο από το άγχος και τη μονοτονία της καθημερινότητας.