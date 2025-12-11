Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Έρχονται τοπικές βροχές, χαλάζι και παγετός

Νέα Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες με ισχύ από τις 1300 ως τις 1630 σήμερα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

«Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την περιοψή κυρίως στα ορεινά και νότια», αναφέρεται. Η ένταση της βροχής τοπικά, προστίθεται, «πιθανό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι».

Το απόγευμα ο ουρανός παραμένει κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους είναι πιθανό να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Η ένταση της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ τοπικά ενισχύονται μέχρι και τα 5 μποφόρ. Η θάλασσα παραμένει λίγο ταραγμένη, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Απόψε, παροδικά αυξημένες νεφώσεις είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ανατολικά και βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, διατηρώντας την ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα παραμείνει μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία υποχωρεί στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, 10 στα παράλια και μόλις 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται τοπικός παγετός. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς και το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας από τα έντονα φαινόμενα και την πιθανή ολισθηρότητα στο οδικό δίκτυο.

Στο 64% του κανονικού για Δεκέμβριο η μέχρι στιγμής βροχόπτωση

Η βροχόπτωση που σημειώθηκε από 1η Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ανέρχεται στο 64% της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Συνολικά, η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές από την πρώτη του μήνα ανέρχεται σε 67,2 χιλιοστά, με την κανονική βροχόπτωση για τον Δεκέμβριο να ανέρχεται σε 105,6 χιλιοστά.

Από 1/10 μέχρι σήμερα, η βροχόπτωση βρίσκεται μόλις στο 54% της κανονικής για την περίοδο.

Ανά περιοχή, μόνο η Πόλις Χρυσοχούς έχει ξεπεράσει την κανονική βροχόπτωση για τον μήνα στο 128%. Ακολουθούν ο Σταυρός της Ψώκας και το Γεφύρι Παναγιάς που βρίσκονται στο 93% της κανονικής για τον μήνα και η Αθηένου, στο 92%. Στο 86% βρίσκεται η Λευκωσία (Αθαλάσσα).

Η μικρότερη βροχόπτωση σε σχέση με την κανονική Δεκεμβρίου καταγράφηκε στον Σαϊττά (31%) και στο Αεροδρόμιο Πάφου (32%).

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και Τμήμα Μετεωρολογίας