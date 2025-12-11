Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγοί προσοχή! Περιορισμένη ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο λόγω έντονης βροχής

Περιορισμένη είναι η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο παρά τη Μουτταγιάκα λόγω έντονης Βροχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Μουτταγιάκας, στη Λεμεσό, καθώς και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής, λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται γύρω στις 3.15 το απόγευμα της Πέμπτης.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που προτρέπονται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

 

 

