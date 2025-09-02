Ώθηση στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων σε διάφορους κλάδους της Τεχνικής Εκπαίδευσης εκτιμάται ότι θα δώσει η νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων που ανεγείρεται στην περιοχή Αραδίππου, πλησίον του κόμβου Ριζοελιάς, με τις κατασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. και του κρατικού προϋπολογισμού. Βάσει του σχεδιασμού που υπάρχει, η νέα τεχνική σχολή θα προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σ’ εξειδικευμένους τομείς βιωσιμότητας, όπως είναι η εκπαίδευση στις πράσινες τεχνολογίες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις βιώσιμες κατασκευές.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», Ανθή Φιλιππίδου, η νέα τεχνική σχολή έρχεται να συμπληρώσει τις ανάγκες που υπάρχουν στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση της Κύπρου, προσφέροντας τη δυνατότητα στους νέους να εκπαιδευτούν σε κλάδους αιχμής, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση σχετικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην ενδυνάμωση της πράσινης επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, η λειτουργία της σχολής αναμένεται να ευαισθητοποιήσει την ευρύτερη σχολική κοινότητα για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα και την επαγγελματική ενασχόληση των ανθρώπων. Μεταξύ άλλων θα προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

Κλάδος Μηχανολογίας: τεχνικός Αερίων Καυσίμων – Φυσικού Αερίου

Κλάδος Μηχανολογίας και Κλάδος Ηλεκτρολογίας: μηχανικός Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων – Διεπιστημονική ειδικότητα

Κλάδος Μηχανολογίας: Πράσινος υδραυλικός

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών: τεχνολόγος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών: ηλεκτρολόγος Νέας Εποχής, ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη διασύνδεσή τους με το κεντρικό δίκτυο

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής: τεχνολόγος τοπογράφος Γεωπληροφορικής

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών: τεχνίτης Οικοδόμησης Πράσινων Κτηρίων

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής: Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα αναλάβει και τη διαχείριση-λειτουργία της σχολής.

Την επόμενη τριετία

Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν σε βάθος τριετίας και συγκεκριμένα στις αρχές του 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με εργαστήρια και αίθουσες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Η κ. Φιλιππίδου δήλωσε ότι η νέα Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων θα τροφοδοτεί την εγχώρια οικονομία με ανθρώπινο δυναμικό σε ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την πολυπόθητη πράσινη μετάβαση της Κύπρου. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και οικονομία. Παράλληλα θα προωθεί την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρη τη χώρα.

«Με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό και περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πράσινης οικονομίας. Η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας ήταν καθοριστική για να φτάσουμε εδώ», κατέληξε. Η νέα τεχνική σχολή στην Αραδίππου θ’ αντικαταστήσει την υφιστάμενη Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, στην περιοχή Μακένζι, η οποία βρίσκεται σε κάκιστη κτηριακή κατάσταση.