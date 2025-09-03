Αναγνωρίζονται οι άδειες ασθενείας εγκύων συμβασιούχων εκπαιδευτικών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αλλαγή στη νομοθεσία, με βάση την οποία αναγνωρίζονται πλέον οι ημέρες ασθενείας κατά την εγκυμοσύνη, για τις συμβασιούχες και αντικαταστάτριες εκπαιδευτικούς.

Σε ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο «Χ», η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφέρει: «Συνεχίζουμε να προωθούμε πολιτικές που ενισχύουν τα ίσα δικαιώματα, σέβονται τη μητρότητα και αναβαθμίζουν την εκπαίδευση».

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι προχωρούν σε μια σημαντική αλλαγή με την απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου σήμερα, η οποία διορθώνει μία στρέβλωση στους κανονισμούς που υπήρχε για πολλά χρόνια.

«Αφορά στις γυναίκες εκπαιδευτικούς που είναι συμβασιούχες ή αντικαταστάτριες. Συγκεκριμένα, θα αναγνωρίζεται πλέον η υπηρεσία τους στην περίπτωση ασθενείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Αυτό ήταν ένα αίτημα όλων των ενδιαφερομένων και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, αλλά και των ιδίων ατομικά. Πολλές φορές είχαν αιτηθεί να υπάρξει αυτή η ίση μεταχείριση. Θεωρούμε ότι η σημερινή απόφαση, η οποία παίρνει το δρόμο για τη Βουλή, διορθώνει τη στρέβλωση, ενισχύει την ισότητα με σεβασμό στη γυναίκα και τη μητρότητα. Βεβαίως διασφαλίζει και ίσα δικαιώματα και συνεχίζουμε εκεί και όπου υπάρχουν στρεβλώσεις να τις διορθώνουμε με συνέπεια», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αν είναι έτοιμοι ως Υπουργείο, αν υπάρχουν ανοιχτά κεφάλαια και γενικά πως εκτιμά την κατάσταση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «σε γενικές γραμμές είμαστε έτοιμοι».

«Είναι μία διαδικασία, την οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα θέματα, στα οποία κάθε φορά δίνουμε έμφαση είναι το υλικό, το εκπαιδευτικό, τα βιβλία να είναι στη θέση τους, η στελέχωση να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ένα όμως δυναμικό περιβάλλον, πάντοτε και με βάση τη νομοθεσία υπάρχουν μικρά ζητήματα στα σχολεία, είναι 800 σχολεία που έχουμε σε όλη την Κύπρο. Συνεπώς εκεί και όπου υπάρχουν ζητήματα είμαστε έτοιμοι για να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί», σημείωσε.

Όπως είπε η Υπουργός, «θεωρώ ότι ξεκινούμε πολύ καλά φέτος νοουμένου ότι όλα τα ζητήματα τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμα να υποδεχτούν και τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί είναι ήδη στα σχολεία από τη Δευτέρα, τα παιδιά του Γυμνασίου, Λυκείου, Τεχνικών Σχολών από την Παρασκευή, και τα υπόλοιπα μικρά παιδιά τη Δευτέρα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές που είχε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «ολοκληρώσαμε τις συναντήσεις της δεύτερης φάσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου».

«Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ως Υπουργείο έχουμε δώσει ιδέες, εισηγήσεις, τις θέσεις μας προφορικά και αναμένουν να τους τις δώσουμε και γραπτώς. Δυστυχώς οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εμμένουν όπως φαίνεται στις απόψεις που είχαν από την αρχή. Παρόλα αυτά το κλίμα είναι πολύ καλό, ώστε να πάμε όλοι μαζί στη Βουλή και εκεί να γίνει συζήτηση επιμέρους σε όλα τα σημεία για να υπάρξει επιτέλους η αλλαγή που όλοι θέλουμε. Γιατί ξέρετε δεν μιλάμε μόνο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, μιλούμε για τις ευκαιρίες που δίνουμε στους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, για τη διασύνδεση που υπάρχει με την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τις προκλήσεις που έχουμε με τα μαθησιακά αποτελέσματα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ