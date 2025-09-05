Στα θρανία πάνω από 47.000 μαθητές

Περισσότεροι από 47 χιλιάδες μαθητές Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιστρέφουν σήμερα πίσω στα θρανία τους, με σχεδόν 8 χιλιάδες εκπαιδευτικούς να είναι έτοιμοι να τους υποδεχθούν. Οι μαθητές φτάνουν στις σχολικές αίθουσες για να κατανεμηθούν σε τάξεις, να λάβουν τα βιβλία τους και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματά τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με επιμορφωτικά σεμινάρια και προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Τα μαθήματα ξεκινούν επίσημα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα κτυπήσει για πρώτη φορά το κουδούνι στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, η Κύπρος διαθέτει 108 σχολεία, εκ των οποίων 62 γυμνάσια, 36 λύκεια και 10 εξατάξια σχολεία. Σε αυτά θα φοιτήσουν φέτος 42.111 μαθητές, με 7.117 εκπαιδευτικούς να καλύπτουν το εκπαιδευτικό έργο.

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, 11 σχολικές μονάδες υποδέχονται 5.087 μαθητές με 803 εκπαιδευτές, προσφέροντας πρακτική κατάρτιση και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στη Δημοτική Εκπαίδευση, οι μαθητές θα επιστρέψουν τη Δευτέρα, με 611 σχολικές μονάδες, που περιλαμβάνουν 329 δημοτικά σχολεία και 274 νηπιαγωγεία. Στα δημοτικά φοιτούν 51.590 μαθητές και στα νηπιαγωγεία 13.117 παιδιά, με συνολικά 7.557 εκπαιδευτικούς. Λειτουργούν επίσης 9 ειδικά σχολεία και 145 ειδικές μονάδες για μαθητές με ανάγκες Ειδικής εκπαίδευσης.

Επί ποδός όλοι

Η επιστροφή των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης θέτει σε εγρήγορση, πέραν του Υπουργείου Παιδείας, και την Αστυνομία, μιας και τόσο η χθεσινή νύχτα, με την καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια «πίντα», όσο και η σημερινή ημέρα, με την «έφοδο» των τελειόφοιτων, όπως έχει φανεί και προηγούμενα χρόνια, μπορεί να συνοδευτούν με ζημίες σε σχολικές μονάδες και επεισόδια. Γονείς, εκπαιδευτικοί, Υπουργείο Παιδείας και Αστυνομία βρίσκονται σε εγρήγορση για να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια. Κατά τη χθεσινή νύχτα, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, μαζί με λειτουργούς του υπουργείου, πραγματοποίησε τη δική της «έφοδο» σε τρία λύκεια, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές.

Έργα σε εξέλιξη

Η φετινή επιστροφή των μαθητών στα θρανία γίνεται την ώρα που αριθμός σημαντικών έργων βρίσκονται σε εξέλιξη εντός των σχολικών μονάδων. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν 17 έργα μεγάλης κλίμακας (ανεγέρσεις, επεκτάσεις, αντισεισμικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις) συνολικής δαπάνης €25.314.287,89, ενώ κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα συνεχιστεί η υλοποίηση άλλων 11 έργων μεγάλης κλίμακας, συνολικής δαπάνης πέραν των €122,2 εκατομμυρίων.

Στροφή στις δεξιότητες

Στόχος της φετινής σχολικής χρονιάς είναι η στροφή στις δεξιότητες με επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απευθύνοντας ευχές για μια δημιουργική χρονιά στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος είπε ότι «η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας αλλά και τους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την καρδιά του σχολείου, στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Σε αυτούς απευθύνουμε την πρώτη μας σκέψη και τη θερμή μας ευχή για μια χρονιά δημιουργική, ασφαλή και γόνιμη, με υγεία και πρόοδο». Σημείωσε δε ότι «η Πολιτεία στέκεται στο πλευρό τους, στηρίζει το έργο τους και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα σχολικό περιβάλλον που θα αποτελεί χώρο γνώσης, ασφάλειας και δημιουργίας».