Μέχρι το καλοκαίρι η επέκταση δυναμικότητας μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το ζήτημα της επέκτασης της δυναμικότητας της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια, ώστε να φτάσει τουλάχιστον τις 25.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, τέθηκε κατ’ επανάληψη, μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη πανεπαρχιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο «Αττικόν», παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης προσθέτοντας πως στόχος είναι τα 25.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίων από την Μονάδα Αφαλάτωσης Κουκλιών μέχρι το καλοκαίρι.

 Σε δηλώσεις του , ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δώσει σαφείς οδηγίες και είχε συμφωνήσει όπως προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για αύξηση των ποσοτήτων νερού, με στόχο να υλοποιηθεί η επέκταση μέχρι το καλοκαίρι. Ο κ. Πιττοκοπίτης πρόσθεσε ότι σε πρόσφατη επικοινωνία που είχε προχθές με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, επανέθεσε το θέμα, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της επέκτασης της μονάδας στα Κούκλια, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της επαρχίας Πάφου σε υδατικούς πόρους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Υπουργός τον ενημέρωσε ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να προχωρήσει με τους απαραίτητους σχεδιασμούς, ώστε η επέκταση της μονάδας να γίνει πραγματικότητα, στη βάση και σχετικής ανακοίνωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου αναφέρθηκε και στο θέμα της μονάδας αφαλάτωσης στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Όπως ανέφερε, αναμένεται επίσκεψη ανώτερου λειτουργού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου, παρουσία και του Δημάρχου, θα πραγματοποιηθεί επιτόπια περιοδεία για τον εντοπισμό κατάλληλων σημείων για τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, κατέληξε.

