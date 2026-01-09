Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν δύο Ρώσους ναυτικούς μετά από αίτημα της Μόσχας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ρωσία ευχαριστεί τον Τραμπ για την απόφαση, ενώ παραμένουν οι κατηγορίες για «σκιώδη στόλο» και παράκαμψη κυρώσεων

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία που συνέλαβαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.

«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.

Το πλοίο συνελήφθη την Τετάρτη από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες το κατηγορούν ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν, και ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το πλοίο εξασφάλισε προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα στο Telegram ότι ο πρόεδρος Τραμπ «πήρε την απόφαση να απελευθερώσει όλους τους Ρώσους» που επέβαιναν στο Marinera.

H Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι «θα ασκηθεί δίωξη στο πλήρωμα».

Η Ρωσία είχε κατηγορήσει χθες, Πέμπτη, τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» και είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΗΠΑΠΛΟΙΟΕΠΙΘΕΣΗΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα