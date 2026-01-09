Videogate: «Το ΑΚΕΛ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» λέει ο Βίκτωρας - «Υπηρετεί Προέδρους αναλόγως αμοιβής» απαντά ο Στεφάνου (βίντεο)

Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ, με κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και προσωπικές αιχμές, σε ένα σκηνικό που θυμίζει έντονα προεκλογική αρένα.

Η απαίτηση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, για άμεση απομάκρυνση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, έφερε άμεση αντίδραση από τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, χαρακτήρισε το αίτημα ως πολιτικά υποκινούμενο, κατηγορώντας το ΑΚΕΛ ότι επιχειρεί να στήσει νέα ατζέντα ενόψει εξελίξεων.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο ο κ. Παπαδόπουλος , τόνισε ότι η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις και μαθήματα ηθικής από κόμματα που, όπως είπε, έχουν στο παρελθόν πιαστεί «με την γίδα στην πλάτη» για υποθέσεις μιζών που διακινήθηκαν μέσω των κομματικών τους ταμείων.

Ο Στέφανος Στεφάνου, αν και δεν κλήθηκε σε ζωντανή αντιπαράθεση, απάντησε με εξίσου δηκτικό ύφος, αφήνωντας αιχμές για τη διαδρομή και τις επιλογές του Βίκτωρα Παπαδόπουλου, σημειώνοντας πως δεν επιδιώκει να διδάξει κανέναν, «ιδίως ανθρώπους που έχουν συνηθίσει να υπηρετούν Προέδρους, ανάλογα με το πλαίσιο και την ανταμοιβή».

