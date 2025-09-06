Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Πέραν των 2.000 τα «πρωτάκια» της Τεχνικής

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

«Τους αριθμούς εγγραφών που είδαμε φέτος, έχει να τους δούμε πολλά χρονιά. Ενδεχομένως και πριν από την οικονομική κρίση το 2013», είπε ο κ. Λυσάνδρου.

Γερές βάσεις προκειμένου να ξεκουνηθούμε από την τελευταία θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά μαθητών που επιλέγουν να φοιτήσουν σε κάποια Τεχνική Σχολή, φαίνεται να μπαίνουν κατά τη φετινή χρονιά, μιας και από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής Υπουργείο Παιδείας και ΟΛΤΕΚ, φέτος καταγράφεται...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited