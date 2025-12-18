Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ΕΕ κινητοποιεί 43 δισ. ευρώ για προσιτή στέγη- Τι σημαίνει για την Κύπρο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο για αύξηση προσφοράς κατοικιών και στήριξη ευάλωτων ομάδων. Χρηματοδότηση, μεταρρυθμίσεις και ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων στο επίκεντρο. Η Κύπρος καλείται να υποβάλει εθνικό σχέδιο δράσης έως το τέλος του έτους. Θετικά αξιολογεί το σχέδιο ο υπουργός Εσωτερικών

Με την παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί μια συνολική απάντηση στη στεγαστική κρίση, εστιάζοντας στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στη διευκόλυνση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο.  Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί πάνω από 60% και τα ενοίκια πάνω από 20% την τελευταία δεκαετία, επιβαρύνοντας τη κινητικότητα της εργασίας, την πρόσβαση στην Εκπαίδευση και τη δημιουργία οικογένειας -άρα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη συνοχή των κοινωνιών. Το Σχέδιο φιλοδοξεί να επιφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με παρεμβάσεις που ενισ...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗστεγαστικά σχέδιαΠΡΟΣΙΤΗ ΣΤΕΓΗΣτεγαστική πολιτικήστεγαστική κρισηστεγαστικό

