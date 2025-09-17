Περιφερειακό Λευκάρων: Ένας συνοδός για τρία παιδιά

Σφοδρά παράπονα διατυπώνουν γονείς στην ορεινή επαρχία Λάρνακας για το γεγονός ότι στο Περιφερειακό Γυμνάσιο – Λύκειο Λευκάρων, το οποίο εξυπηρετεί τους μαθητές από τις γύρω ορεινέ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!