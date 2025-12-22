Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε χαμηλά υψόμετρα οι βροχές στην Πάφο – Μόλις 8,4% τα αποθέματα νερού στα φράγματα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Μηχανικός του ΤΑΥ εξήγησε πως το κύριο ύψος βροχής σημειώθηκε σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στην πόλη της Πάφου και στην περιοχή του αεροδρομίου, και όχι στις ορεινές λεκάνες απορροής όπου τροφοδοτούνται τα φράγματα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η υδατική κατάσταση στην Πάφο, παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με δηλώσεις του Α΄ Τεχνικού Μηχανικού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Μάριου Χατζηκωστή.

Όπως ανέφερε  ο κ. Χατζηκωστής , η συνολική ροή νερού στα φράγματα παγκύπρια ανήλθε μόλις στις 142.000 κυβικά μέτρα το τελευταίο τριήμερο. Στα τρία φράγματα της Πάφου – Ασπρόκρεμμο, Καναβιού και Μαυροκόλυμπο – η εισροή περιορίστηκε στις 62.000 κυβικά μέτρα, ποσότητα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Χατζηκωστής εξήγησε ότι το κύριο ύψος βροχής σημειώθηκε σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στην πόλη της Πάφου και στην περιοχή του αεροδρομίου, και όχι στις ορεινές λεκάνες απορροής όπου τροφοδοτούνται τα φράγματα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εντός της πόλης, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, χωρίς ωστόσο να ενισχυθούν ουσιαστικά τα υδατικά αποθέματα. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η εικόνα είναι σαφώς χειρότερη, συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, την ίδια περίοδο πέρσι η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα της Πάφου ανερχόταν στα 21,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσοστό 29,6%, ενώ σήμερα βρίσκεται μόλις στο 8,4%.

Αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών, ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι η ύδρευση εξασφαλίζεται μέσω των αφαλατώσεων, ωστόσο η άρδευση αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά για ακόμη μία χρονιά, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Τέλος, κάλεσε το κοινό να μην εφησυχάζει με τις πρώτες βροχές και να συνεχίσει την εξοικονόμηση νερού, τονίζοντας ότι η ορθολογική χρήση του υδατικού πόρου πρέπει να αποτελεί συλλογική στάση, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Tags

ΠΑΦΟΣφράγμαφράγματαΥΔΑΤΙΚΟΝΕΡΟΤΑΥΒΡΟΧΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα