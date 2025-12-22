Σε χαμηλά υψόμετρα οι βροχές στην Πάφο – Μόλις 8,4% τα αποθέματα νερού στα φράγματα

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η υδατική κατάσταση στην Πάφο, παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με δηλώσεις του Α΄ Τεχνικού Μηχανικού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Μάριου Χατζηκωστή.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής , η συνολική ροή νερού στα φράγματα παγκύπρια ανήλθε μόλις στις 142.000 κυβικά μέτρα το τελευταίο τριήμερο. Στα τρία φράγματα της Πάφου – Ασπρόκρεμμο, Καναβιού και Μαυροκόλυμπο – η εισροή περιορίστηκε στις 62.000 κυβικά μέτρα, ποσότητα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Χατζηκωστής εξήγησε ότι το κύριο ύψος βροχής σημειώθηκε σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στην πόλη της Πάφου και στην περιοχή του αεροδρομίου, και όχι στις ορεινές λεκάνες απορροής όπου τροφοδοτούνται τα φράγματα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εντός της πόλης, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, χωρίς ωστόσο να ενισχυθούν ουσιαστικά τα υδατικά αποθέματα. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η εικόνα είναι σαφώς χειρότερη, συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, την ίδια περίοδο πέρσι η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα της Πάφου ανερχόταν στα 21,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσοστό 29,6%, ενώ σήμερα βρίσκεται μόλις στο 8,4%.

Αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών, ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι η ύδρευση εξασφαλίζεται μέσω των αφαλατώσεων, ωστόσο η άρδευση αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά για ακόμη μία χρονιά, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Τέλος, κάλεσε το κοινό να μην εφησυχάζει με τις πρώτες βροχές και να συνεχίσει την εξοικονόμηση νερού, τονίζοντας ότι η ορθολογική χρήση του υδατικού πόρου πρέπει να αποτελεί συλλογική στάση, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.