Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Nέο ρεκόρ για την τιμή του χρυσού – Φθάνει τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι επενδυτές αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα το 2026.

Η τιμή του χρυσού έφθασε σήμερα στις αγορές της Ασίας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφτεί τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) το 2026.

Σειρά δεδομένων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη υποδεικνύουν εξασθένιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού, που αναμένεται να ωθήσει το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

χρυσός

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα