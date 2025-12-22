Αυστραλία: Σπάνιο κύμα-δαγκάνα καταγράφηκε on camera, αληθινό φαινόμενο που πολλοί πέρασαν για ΑΙ (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό αλλά και σπάνιο φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής Δυτικής Αυστραλίας. Το φαινόμενο, γνωστό ως «pincer attack wave» ή «κύμα-δαγκάνα», δημιουργείται όταν δύο ισχυρά κύματα συναντιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτοξεύουν το νερό κατακόρυφα.

Όπως μετέδωσε το ABC Australia, η σύγκρουση αυτή προκάλεσε μια θεαματική στήλη θαλασσινού νερού που έφτασε έως και τα 40 μέτρα ύψος. Η δύναμή της ήταν τόσο μεγάλη, που το νερό χτύπησε ακόμη και το drone που κατέγραφε το συμβάν από ψηλά.

Rare “Pincer Attack” Giant Wave Discovered - Western Australia.



A rare ocean phenomenon created a massive vertical water explosion off Australia’s southwest coast, recently.



Water spray reportedly reached up to 40 meters, even striking the filming drone.



The wave formation is… pic.twitter.com/Wdqzl8CnvH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 21, 2025

Ο φωτογράφος Allen, που απαθανάτισε τη στιγμή, ανέφερε πως το θέαμα ήταν τόσο ασυνήθιστο, ώστε αρκετοί θεατές πίστεψαν αρχικά ότι το βίντεο ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για ένα πραγματικό και σπάνιο φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται μόνο κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιου είδους κύματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, τόσο για πλωτά μέσα όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα ή κοντά στις ακτές, καθώς η αιφνίδια και έντονη δύναμή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Πηγή: huffingtonpost.gr