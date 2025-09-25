Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πορεία στην κατεχόμενη Λευκωσία για στήριξη καθηγητών που απεργούν για την μαντίλα

Η πορεία ξεκίνησε από το σχολείο και κατέληξε στο «δημοτικό θέατρο», όπου παρουσιάστηκε η παράσταση «Φυλακισμένος μέσα στον έρωτα», βασισμένη στη ζωή του ποιητή και συγγραφέα Ναζίμ Χικμέτ.

Πορεία στήριξης των καθηγητών του «επαγγελματικού λυκείου Ατατούρκ» στην κατεχόμενη Λευκωσία, που απεργούν κατά του «πειθαρχικού κώδικα» ο οποίος επιτρέπει την χρήση μαντίλας στα σχολεία, πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης μέλη της συντεχνίας των Τ/κ καθηγητών (KTOEÖS) με την υποστήριξη κι άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην παρουσία και πολιτικών.

Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Πέρασμα γιοκ σε επιβολές, φτώχεια και οπισθοδρόμηση» και «Υποστηρίζουμε τη βούλησή μας». Φώναξαν δε συνθήματα όπως «Καμία διέξοδος στο σκοτάδι» και «Η Κύπρος είναι κοσμική, θα παραμείνει κοσμική».

Μιλώντας μπροστά στο λύκειο πριν από την πορεία, η πρόεδρος της KTOEÖS, Σέλμα Εϊλέμ, σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται ενάντια στον «πειθαρχικό κώδικα», πληρώνοντας το τίμημα παρά τις «απειλές και τις πιέσεις» και τους ευχαρίστησε γι’ αυτό.

Πρόσθεσε ότι ο αγώνας τους ενάντια στις οπισθοδρομικές επιβολές θα συνεχιστεί. «Δεν θα τα παρατήσουμε». Δείχνοντας τους πυρσούς που άναψαν οι διαμαρτυρόμενοι για την πορεία, η κ Εϊλέμ δήλωσε: «Αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει».

Υπενθύμισε ότι η συντεχνία τους έχει αποταθεί στο «δικαστήριο» για τον «πειθαρχικό κώδικα» και όπως είπε, εν αναμονή της απόφασης το πρωί της Πέμπτης. Εξέφρασε την ελπίδα να ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση σχετικά με τον κώδικα, τον οποίο θεωρούν «αντισυνταγματικό».

Ο Γιασάρ Ερσόι, σκηνοθέτης της παράστασης «Φυλακισμένος μέσα στον έρωτα», δήλωσε πριν από την πορεία ότι οι εκπαιδευτικοί πορεύονται σε ένδειξη αλληλεγγύης για να ενωθούν με το φως, την πνοή, την ποίηση, τη φωνή και τον αγώνα του Ναζίμ Χικμέτ.

Ο κ. Ερσόι είπε ότι γιόρτασε και χειροκρότησε τον αγώνα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι «υπερασπίζονται το φως ενάντια στο σκοτάδι, τον κοσμικό χαρακτήρα ενάντια στον φανατισμό και τον νεωτερισμό ενάντια στην οπισθοδρόμηση, σαν στρατιώτες». Υπάρχουν εκείνοι που επιδιώκουν να σύρουν την κοινωνία στο μεσαιωνικό σκοτάδι, σημείωσε.

Αυτός ο αγώνας, συνέχισε, δεν είναι μόνο για το μέλλον των εκπαιδευτικών, αλλά και για το μέλλον των παιδιών, και κάλεσε το κοινό να ξεσηκωθεί και να σταθεί μπροστά στο «συνταγματικό δικαστήριο».

Μετά τις ομιλίες, οι συμμετέχοντες πορεύτηκαν προς το «δημοτικό θέατρο» της κατεχόμενης Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ

