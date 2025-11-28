Νέο Σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο – Μάθετε λεπτομέρειες

Την τέταρτη πρόσκληση καταχώρησης αιτήσεων για επιχορήγηση στο Σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, συνολικού ποσού €5.620.000, προκήρυξε το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι η καταχώρηση των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της σχετικής διαδικτυακής πύλης καταχώρησης αιτήσεων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για όλες τις κατηγορίες χορηγιών, από τις 05/12/2025, στις 09:00 π.μ., μέχρι τις 09/12/2025, στις 09:00 π.μ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, εγκρίθηκε το αίτημα του Υπουργείου για τροποποίηση και απλοποίηση του μηχανισμού επαλήθευσης που αφορά το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προστίθεται ότι η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τη μετάβαση από μηχανισμό επαλήθευσης μέσω καταβολής χορηγίας - διαδικασία που απαιτούσε περισσότερο χρόνο- σε μηχανισμό επαλήθευσης μέσω ολοκλήρωσης της εγγραφής του οχήματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, με την αλλαγή, επιταχύνεται η υλοποίηση του Σχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα τα οχήματα που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως τις 30 Ιουνίου 2026, διασφαλίζοντας ομαλή εφαρμογή και πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Αναφέρεται επίσης ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον προκαθορισμένο αριθμό διαθέσιμων χορηγιών, θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με εφαρμογή σχεδιασμένη για πλήρως δίκαιη και διάφανη διαδικασία, στην παρουσία εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 09/12/2025.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, για να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση χορηγίας στα πιο πάνω σχέδια είναι φυσικά, νομικά και άλλα πρόσωπα, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων, οργανισμών, δήμων, κοινοτήτων, σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, ΜΚΟ κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από το Υπουργείο να μελετήσουν τον οδηγό του σχεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες χορηγιών, αλλά και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται.

Σημειώνεται ότι, βάσει της Εγκυκλίου αρ. 3Α ημερομηνίας 14/08/2025 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, όσοι/σες αιτητές/τριες έχουν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οφείλουν να τακτοποιήσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Σχέδιο.

Ειδικότερα σε σχέση με τις χορηγίες, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι η χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2 ανέρχεται στα €9.000, η χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 για δικαιούχο αναπηρικού οχήματος ανέρχεται στα €20.000, η χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 πολύτεκνης οικογένειας στα €20.000, η χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2 στα €9.000 και η χορηγία για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Ν1 (εμπορικό μικτού βάρους μέχρι 3.500 κιλά) μηδενικών εκπομπών CO2 στα €15.000.

Αναφορικά με αιτητές που τυχόν έχουν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι όσοι δεν εμφανίζονται στο σύστημα ή εμφανίζονται με οφειλές, θα ενημερώνονται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της προκαταρκτικής έγκρισης ότι πρέπει, εντός 8 εργάσιμων ημερών, να στείλουν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις από το Τμήμα Φορολογίας ή/και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι έχουν εξοφλήσει ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Προσθέτει ότι οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της προκαταρκτικής έγκρισης.

"Εάν ο αιτητής δεν στείλει τις βεβαιώσεις εγκαίρως ή δεν τακτοποιήσει τα χρέη του, η αίτησή του θα απορρίπτεται και, άρα, δεν θα προχωρά στα επόμενα στάδια", καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ