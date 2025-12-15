Ενδείξεις για σταθερά επιτόκια της ΕΚΤ στο 2% όλο το 2026

Καλή χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά το κόστος δανεισμού προβλέπεται να είναι το 2026. Σ' αυτό συνηγορούν όλοι οι παράμετροι που καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και άλλοι σημαντικοί δείκτες τους οποίους "μετρά" η ΕΚΤ στη λήψη των αποφάσεων της. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η ΕΚΤ έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική της και αυτή προβλέπει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο 2% όλο το επόμενο έτος, προδικάζοντας καλά νέα για τους δανειολήπτες.

Ευρωπαϊκές πηγές που γνωρίζουν τα κρίσιμα δεδομένα που αναλύονται στη Φρανκφούρτη σημειώνουν ότι, εκτός απροόπτου, ο πληθωρισμός θα παραμείνει στα επίπεδα του 2% και το 2026. Παράλληλα, η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν αναμένεται να παρουσιάσει ενδείξεις απεγκλωβισμού από τη ζώνη ασθενικής ανάπτυξης που βρίσκεται σήμερα. Το γ' τρίμηνο φέτος η ευρωζώνη παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 1,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 κινούμενη ελαφρώς προς τα πάνω σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτό οφείλεται στην απότομη αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ τους πρώτους μήνες φέτος υπό τον φόβο των δασμών Τραμπ. Γι' αυτό και προβλέπεται διόρθωση της αύξησης αυτής και υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στη συνέχεια σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτόν του γ' τριμήνου. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύουν τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων που έχει καταστρώσει η ΕΚΤ για τον επόμενο χρόνο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων σε επίπεδα κάτω του 2% θα πρέπει να αποκλειστεί αυτή τη φάση. Μία τέτοια κίνηση θα δικαιολογούνταν από απότομη βουτιά της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026 κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων του ευρώ έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους για το 2026 και οι τράπεζες. Εκτιμούν ότι τα δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά) θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς και το επόμενο έτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ