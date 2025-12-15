Μπαράζ συναντήσεων Μουσιούττα για τον Κατώτατο Μισθό

Κρίσιμη είναι η τρέχουσα εβδομάδα για την τελική διαμόρφωση του ύψους του κατώτατου μισθού, με τον υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα, να ξεκινά συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο υπουργός αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ, ενώ -όπως πληροφορούμαστε- η συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΕΟΚ θα γίνει την Τετάρτη.

Οι συντεχνίες απαιτούν σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και, σύμφωνα με τα τελικά νούμερα που κατατέθηκαν ενώπιον της 9μελούς τεχνικής επιτροπής, μπορεί να ανέλθει από €124 μέχρι και €185. Παράλληλα, ζητούν να ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη σε συνάρτηση με την αύξηση στο κόστος διαβίωσης, ενώ απαιτούν να περιληφθεί στο διάταγμα και η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

Για το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, ο υπουργός δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «θα δω τι ακριβώς είναι οι θέσεις της κάθε οργάνωσης και θα λειτουργήσουμε αναλόγως».

Συναντήσεις με ΟΕΒ, ΚΕΒΕ

Ο υπουργός αναμένεται να έχει συναντήσεις και με εκπροσώπους των εργοδοτικών συνδέσμων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ που δεν ευνοούν σημαντική αύξηση στο ύψος του κατώτατου μισθού. Η συνάντηση με την ΟΕΒ, όπως μαθαίνουμε, θα είναι την Τετάρτη και με το ΚΕΒΕ την Πέμπτη.

Ο υπουργός πάντως επεσήμανε ότι, πέραν των επίσημων συναντήσεων, «υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας πάντα με όλους τους εταίρους».

Όσον αφορά την επόμενη συνεδρία της 9μελούς τεχνικής επιτροπής δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί αλλά αναμένεται να γίνει σύντομα και ακολούθως αναμένεται να δώσει την εισήγησή της προς τον υπουργό.

«Γίνονται και θα γίνονται συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς εντός των ημερών, με σκοπό και στόχο πριν το τέλος του χρόνου να έχει εκδοθεί το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό. Η προσπάθεια είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση», υπογράμμισε ο κ. Μουσιούττας.

Κληθείς να σχολιάσει το ποσό του κατώτατου μισθού στο οποίο αναφέρθηκε ο τέως υπουργός κατά την τελετή παράδοσης, όπου γινόταν εκτίμηση ότι το ύψος του κατώτατου μισθού θα ανέρχεται στα €1.125, με βάση το ποσοστό επί του διάμεσου μισθού και την προσθήκη της ΑΤΑ, ο κ. Μουσιούττας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «η όποια θέση, ιδιαίτερα από έναν υπουργό που διετέλεσε τρία χρόνια, είναι σεβαστή». Είναι πρώιμο ωστόσο, τόνισε, να αναφερθεί σε κάποιον αριθμό, χωρίς να δει όσα αναμένει, και συνέστησε λίγη υπομονή, μέχρι να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα.

Συλλογικές συμβάσεις

Όσον αφορά το ορόσημο για την κατάθεση του οδικού χάρτη για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και την επάρκεια των μισθών, το οποίο ο τέως υπουργός είχε καθορίσει για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει τύχει ενημέρωσης για το χρονοδιάγραμμα για αυτό το θέμα.

«Έχουμε το θέμα του κατώτατου μισθού που πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, δόθηκε προτεραιότητα σε αυτό. Γίνεται ταυτόχρονα ενημέρωση και σε άλλα θέματα, όμως δεν είχα την ευκαιρία να έχω ενημέρωση για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που θα γίνει εντός των ημερών», είπε.

Προτεραιότητες

Στις προτεραιότητες του νέου υπουργού είναι επίσης η βελτίωση των χρόνων διεκπεραίωσης των διαφόρων επιδομάτων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και η εργοδότηση ξένων εργατών.