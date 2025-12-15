Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, στον «Π» για Βουλευτικές, συγκυβέρνηση και Κυπριακό

Συνέντευξη στην Άντρη Δανιήλ και τον Σταύρο Αντωνίου

«Χρήσιμο εργαλείο οι δημοσκοπήσεις αλλά διεξάγουμε και εμείς κάποιες ως κόμμα, που μας δείχνουν πιο πάνω», δηλώνει στον «Π» ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου. Αναφέρεται επίσης στον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι η ΕΔΕΚ δεν μετρά τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση με τις καρέκλες και τις παρουσίες. Εκφράζει δε δυσαρέσκεια για τον τρόπο χειρισμού που έτυχε από το ΔΗΚΟ η περίπτωση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου. Ωστόσο αποφεύγει να απαντήσει εάν θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Ακολούθως θέτει τις κόκκινες γραμμές του Κινήματος στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι πρώτιστο μέλημα του κόμματος είναι «η επιβίωση και η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στηριζόμενη στις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς παρεκκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά με πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων και κατάργηση των εγγυήσεων».

Τα συγκυβερνώντα κόμματα πλην της ΕΔΕΚ έχουν από δύο υπουργούς στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Ποιος είναι ο λόγος που η ΕΔΕΚ έχει μόνο έναν υπουργό και γιατί αποδέχεται αυτή την κατάσταση;

Δεν μετρούμε τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση με τις καρέκλες και τις παρουσίες αλλά με εισηγήσεις και πακέτα προτάσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπουργούς, για πιο φιλολαϊκή πολιτική, για μέτρα στήριξης των πολιτών και ειδικότερα των πιο ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Εστιάζουμε στην κοινωνική πολιτική, στη μείωση του κόστους ζωής, στην αισθητή μείωση του ΦΠΑ ή ακόμη και κατάργησή του σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως επίσης και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα.

Πολιτικό Γραφείο

Γιατί στο Πολιτικό Γραφείο της περασμένης Κυριακής δεν θέσατε σε ψηφοφορία το δίλημμα αποχώρησης ή παραμονής στο κυβερνητικό σχήμα, ώστε να εκφραστεί η βούληση των μελών του Σώματος και να γνωρίζουν οι ΕΔΕΚίτες τη θέση του καθενός;

Διερωτώμαι πώς γνωρίζετε τι έγινε στην έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Ωστόσο δεν θα αποφύγω την ερώτηση. Ο κάθε συναγωνιστής εξέφρασε την άποψή του και έγινε ανταλλαγή επιχειρημάτων στο ενδεχόμενο που αναφέρεστε αλλά και γενικότερα. Αν και εφόσον μελλοντικά τεθεί τέτοιο θέμα, αυτό θα απασχολήσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα, συλλογικότητα και υπευθυνότητα έναντι του τόπου, δίνοντας μάχες, όπως και στο παρελθόν, για τα δικαιώματα του λαού. Οι ΕΔΕΚίτες γνωρίζουν και έχουν και δική τους άποψη. Σε αυτούς θα στραφούμε σε κάθε κρίσιμη απόφαση. Ας μην προτρέχουμε. Έχουν γνώσιν οι φύλακες.

Σας υποσχέθηκε κάτι συγκεκριμένο ο ΠτΔ και δηλώσατε πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση μαζί του;

Μου υποσχέθηκε ότι θα υιοθετήσει τις προτάσεις μας για μια πιο δίκαιη λαϊκή πολιτική, στα θέματα συντάξεων, κατώτατου μισθού, στεγαστικού, όπως και για μια σειρά άλλων εισηγήσεων του κόμματος που έχω περιγράψει πιο πάνω. Ήδη κάποιες από αυτές έχουν εξαγγελθεί.

Νικόλας Παπαδόπουλος

Ήσασταν επικριτικός κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου για τη μεταγραφή του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου. Φανήκατε να τινάζετε τις γέφυρες. Αλλά κάθεστε στο ίδιο τραπέζι στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης.

Ακόμα επικρίνω τη στάση του κ. Παπαδόπουλου όσον αφορά τον χειρισμό της περίπτωσης Αποστόλου. Τώρα -αντιλαμβάνεστε- δεν θα γίνουμε νηπιαγωγείο για το πού κάθεται ο καθένας. Εμείς συνομιλούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για όσα ήδη σας ανέφερα αλλά και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και αρκετά άλλα θέματα που βασανίζουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Τα ποσοστά

Η ΕΔΕΚ παρουσιάζει πολύ χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα εισέλθει στη Βουλή αυτή τη φορά. Πέραν της δικής σας πεποίθησης ότι θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην κάλπη, ποια βήματα πρόκειται να γίνουν ώστε να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος;

Επιστρέψαμε και έχουμε καθημερινές και ολοήμερες συναντήσεις με τη βάση του κόμματος σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό θα συνεχιστεί. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν θα τα δείξει καμιά δημοσκόπηση. Χρήσιμο εργαλείο οι δημοσκοπήσεις αλλά διεξάγουμε και εμείς κάποιες ως κόμμα, που μας δείχνουν πιο πάνω. Επαναλαμβάνω το μήνυμά μου, ότι δηλαδή γυρίσαμε σελίδα και θα δώσουμε τη μάχη για να μην μείνει εκτός Βουλής το ιστορικό μας κόμμα και καλώ ξανά άπαντες, δεν περισσεύει κανείς, να δώσουμε όλοι μαζί στην ΕΔΕΚ αυτό που της αξίζει.

Συστράτευση

Έχετε πει πολλές φορές ότι επέστρεψαν στο κόμμα άτομα που είχαν αποστασιοποιηθεί. Ωστόσο δεν έχετε καταφέρει να πείσετε πρωτοκλασάτα στελέχη όπως ο Κωστής Ευσταθίου και ο Γιώργος Βαρνάβα. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε θετικό κλίμα. Έχετε κάποια νέα πρόταση για να πετύχετε αυτόν τον στόχο της συστράτευσης;

Κάποια πράγματα λέγονται, κάποια όχι. Σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον. Οι σχέσεις με τους συναγωνιστές σε προσωπικό επίπεδο είναι καλές. Υπάρχουν διαφωνίες -είναι σεβαστό. Κάποια πράγματα επιτυγχάνονται και ανακοινώνονται όταν έρθει η ώρα, με αναγκαία προϋπόθεση να συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Έχω επανειλημμένα αποταθεί προσωπικά αλλά και με δημόσια έκκληση σε όλους για συστράτευση. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε επιστροφή και άλλων στελεχών. Η προσπάθεά μου αυτή θα συνεχιστεί.

Πού βλέπετε τον εαυτό σας πολιτικά την επομένη των βουλευτικών εκλογών; Είναι ανοικτό το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της προεδρίας της ΕΔΕΚ;

Είναι πολύ νωρίς για αυτό το ερώτημα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το καλό αποτέλεσμα και η ενισχυμένη συμμετοχή της ΕΔΕΚ στη Βουλή. Μετά τις εκλογές άλλωστε έχω ήδη δηλώσει αρκετές φορές πως θα πάμε σε Παγκύπριο Συνέδριο. Ήμουν, είμαι και θα παραμείνω ένας στρατιώτης του κόμματος.

Κυπριακό

Η ΕΔΕΚ τάσσεται κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ενώ συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά. Δεν θεωρείται ότι αυτή η στάση του κόμματος χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και δημιουργεί θέμα αξιοπιστίας;

Μα αυτός είναι ένας από τους λόγους που στηρίξαμε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Παρακολουθούμε και κυρίως προσπαθούμε να εμβολιάσουμε εποικοδομητικά τις οποιεσδήποτε συνομιλίες ή εξελίξεις στο Κυπριακό. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Για μας το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού παραμένει κόκκινη γραμμή. Πρώτιστο μέλημά μας η επιβίωση και η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στηριζόμενη στις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς παρεκκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά με πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων και κατάργηση των εγγυήσεων.

Δεδομένης της θέσης της ΕΔΕΚ στο Κυπριακό, αιωρείται ένα ερώτημα για τη στάση του κόμματος σε περίπτωση που επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Είναι κόκκινη γραμμή και αιτία αποχώρησης από την κυβέρνηση ή είσαστε έτοιμοι για κάποιον ιστορικό συμβιβασμό στο Κυπριακό;

Κανένας συμβιβασμός δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός από την ΕΔΕΚ. Αν βρεθούμε μπροστά σε ένα κακό τελικό σχέδιο λύσης, το πρόβλημα δεν θα είναι αν θα αποχωρήσει η ΕΔΕΚ ή όχι αλλά το μέλλον της Κύπρου μας και η επιβίωση ή η τουρκοποίησή της. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Επαγρυπνούμε.