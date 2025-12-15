«Ζεστά» τα Εμιράτα για το τερματικό LNG στο Βασιλικό

Έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε σειρά στρατηγικών έργων στην Κύπρο εκδηλώνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), με προτεραιότητα το τερματικό LNG στο Βασιλικό, το οποίο ανέδειξαν ως το πιο ώριμο έργο. O Πρόεδρος των ΗΑΕ, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, πραγματοποίησε την Κυριακή επίσκεψη στην Κύπρο και η διμερή συνεργασία βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται το ΚΥΠΕ, η ενεργειακή συνεργασία φαίνεται να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες προτεραιότητες των ΗΑΕ για επενδύσεις στην Κύπρο, αφού υπέβαλαν εισήγηση για τον καταρτισμό ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ενεργειακής Στρατηγικής Συνεργασίας (Comprehensive Strategic Energy Partnership), το οποίο θα λειτουργεί ως οδικός χάρτης υλοποίησης συγκεκριμένων έργων, που όχι μόνο θα στοχεύουν στην προώθηση ενεργειακών έργων αλλά και στην ανάδειξη της Κύπρου -μέσω της συνεργασίας με ΗΑΕ- σε ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή αλλά και προς την ΕΕ, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από ΑΠΕ, αποθήκευση, φΦυσικό αέριο κ.λπ.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκε σαφής βούληση για διερεύνηση συγκεκριμένων έργων επένδυσης, με προτεραιότητα στο τερματικό LNG, το οποίο αναδείχθηκε από τα ΗΑΕ ως το πιο ώριμο έργο, με συμμετοχή τους στην κυπριακή ΑΟΖ, με κέντρα δεδομένων υποστηριζόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη (AΙ enabled Data Centres), λιμενικές υποδομές, όπως το λιμάνι Λάρνακας και το εμπορικό λιμάνι στο Βασιλικό.

Ενδιαφέρον επέδειξαν, επίσης, για επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης μικτής χρήσης του ιδιωτικού τομέα, σε υποθαλάσσια καλώδια δεδομένων, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης αλλά και για το τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκωμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ΗΑΕ αναμένεται να μελετήσουν, ακόμα, εκτενώς και το project bank του Invest Cyprus.

Επιχειρηματικό φόρουμ

Οι επενδυτικές προοπτικές συζητήθηκαν και στο επιχειρηματικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με τη συμμετοχή υπουργών, κυπριακών και εμιρατινών επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπου του Επιμελητηρίου των ΗΑΕ. Στο περιθώριο του φόρουμ υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του ΚΕΒΕ, του Invest Cyprus και της Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry για τη δημιουργία του UAE–Cyprus Joint Business & Investment Council, το οποίο θα λειτουργεί ως θεσμοθετημένος μηχανισμός προώθησης επενδύσεων και επιχειρηματικής συνεργασίας.

Πολιτική ατζέντα

Πέραν της ενέργειας και των επενδύσεων, στη συνάντηση του Προέδρου των ΗΑΕ, Mohammed bin Zayed al Nahyan, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη καλύφθηκαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή θέματα.

Στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, επαναβεβαιώθηκε η στήριξη στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έγινε αναφορά στον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», που υλοποιείται μέσω συνεργασίας Κύπρου–ΗΑΕ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των ΗΑΕ για επενδύσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης συγκεκριμένων έργων, με έμφαση στις ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, που αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για τα επόμενα βήματα της διμερούς συνεργασίας.