«Δεν ζητούμε προνόμια - απαιτούμε δικαιώματα» το μήνυμα του συνδέσμου ΔΕΠΥ

Με το μήνυμα «Δεν ζητούμε προνόμια – απαιτούμε δικαιώματα», ο Σύνδεσμος Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Κύπρου σηματοδοτεί τον Οκτώβριο ως μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠ/Υ.

Σε γραπτή δήλωσή της, η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μαρίνα Γεωργίου, τονίζει ότι η ΔΕΠ/Υ είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες στην Κύπρο, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με ανεπαρκή κρατική στήριξη, ελλιπή ενημέρωση και κοινωνικά στερεότυπα.

«Πίσω από κάθε διάγνωση, υπάρχει μια πορεία γεμάτη αγώνα για κατανόηση, αποδοχή και σεβασμό. Δεν ζητούμε χάρη – διεκδικούμε τα αυτονόητα: ίση εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς», αναφέρει η κ. Γεωργίου, η οποία προσθέτει πως ο Σύνδεσμος ΔΕΠ/Υ Κύπρου, ο μοναδικός παγκύπριος, μη κερδοσκοπικός φορέας υποστήριξης για άτομα με ΔΕΠ/Υ, λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια παρέχοντας Συμβουλευτικό Κέντρο με παγκύπρια κάλυψη, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, γονείς και επαγγελματίες, γραμμή βοήθειας, ομάδες στήριξης και κατ’ οίκον ψυχοεκπαίδευση, το Πρότυπο Κέντρο Απασχόλησης Παιδιών στη Λεμεσό και ομάδες ενδυνάμωσης για ενήλικες και γονείς.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο Σύνδεσμος συνεχίζει να αγωνίζεται για ουσιαστική ένταξη των παιδιών με ΔΕΠ/Υ στην εκπαίδευση, καταγγέλλοντας την απουσία ενιαίας στρατηγικής και εξειδικευμένης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και τη συνεχιζόμενη σχολική διαρροή.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργίου «η κοινωνία μας πρέπει να στραφεί προς τη συμπερίληψη, να σπάσει τα στερεότυπα και να προσφέρει στα άτομα με ΔΕΠ/Υ αυτό που δικαιούνται, μια ζωή με ισότητα, σεβασμό και αξιοπρέπεια».

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμος ΔΕΠ/Υ Κύπρου οργανώνει σειρά εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και δράσεων ενημέρωσης παγκύπρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ