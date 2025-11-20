ΕΠΑ: Αυτεπάγγελτη έρευνα για τιμές έτοιμου σκυροδέματος

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που της παρέχει ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος και με αφορμή αριθμό δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές του 2025, τα οποία αναφέρονταν σε αυξήσεις στις τιμές του έτοιμου σκυροδέματος από αριθμό εταιρειών του κλάδου, αποφάσισε, κατόπιν κατ’ ιδίαν αξιολόγησης των σχετικών ενδείξεων, τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη σημασία του κατασκευαστικού κλάδου τόσο για τους καταναλωτές όσο και την οικονομία εν γένει, διεξάγει έρευνα αναφορικά με το ενδεχόμενο σύμπραξης για τις εν λόγω αυξήσεις τιμών του έτοιμου σκυροδέματος από εταιρείες σκυροδέματος, που ενδεχομένως έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώληση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της οικονομίας και ότι τυχόν αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον εν λόγω τομέα επηρεάζουν την κοινωνία και, ειδικότερα, τους καταναλωτές στους οποίους μετακυλούν, εν τέλει, οι οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις, βλ. αυξημένα κόστη κατασκευής κ.ο.κ, αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής η συνεχής παρακολούθηση του κλάδου, με σκοπό την άμεση διερεύνηση πιθανών παραβάσεων», τονίζεται.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η απόφαση για διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την κατάληξη της έρευνας ή και την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΠΑ επέβαλε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €1,947,140.71 για παραβάσεις του άρθρου 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου. Αντικείμενο της εν λόγω έρευνας αποτέλεσε το ενδεχόμενο σύμπραξης ή/και συμπράξεων την περίοδο 2010 έως 2014 μεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος.

Η K. Kythreotis Holdings και η θυγατρική της Κ. Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λίμιτεδ, προτίθενται να προσβάλουν την απόφαση ΕΠΑ.