Το Εφετείο δικαίωσε τον Μακάριο Δρουσιώτη - €61.000 για το δημοσίευμα «Τούρκος με ελληνικό ψευδώνυμο»

Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη αποζημίωση των €35.000 συν των τόκων και €3.000 δικαστικά έξοδα υπέρ του Μακάριου Δρουσιώτη για δυσφήμιση εις βάρος του από την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» και συγκεκριμένα για δημοσίευμα που έθετε το ερώτημα: «Ένας τύπος με το όνομα Μακάριος Δρουσιώτης… είναι τούρκος που χρησιμοποιεί ελληνικό ψευδώνυμο ή είναι Έλληνας που έχει όνειρο να γίνει γενίτσαρος, αλλά φοβάται το σουννέττι;».

Ο γνωστός δημοσιογράφος και ερευνητής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», όταν ανώνυμος αρθρογράφος πρόβαλε αυτό τον ισχυρισμό σε δημοσίευμα της εφημερίδας, στις 25 Μαρτίου 2009.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε στις 17 Νοεμβρίου 2025 έφεση της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» και της «Κρόνος» σε σχέση με την καταδίκη τους για δυσφήμιση εις βάρος του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη.

Η απόφαση του Εφετείου, που απέρριψε στο σύνολό της την έφεση του «Φιλελεύθερου», επικύρωσε την πρωτόδικη αποζημίωση των €35.000, η οποία -με την προσθήκη των νόμιμων τόκων από το 2009 έως σήμερα– ανέρχεται πλέον σε περίπου €61.000, ποσό στο οποίο προστίθενται και €3.000 δικαστικά έξοδα υπέρ του Μακάριου Δρουσιώτη.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διατύπωση αυτή, τόσο στη φυσική της έννοια όσο και στη δευτερεύουσα έννοια που έχει κοινωνικά, υποβάλλει τον ενάγοντα σε χλευασμό, περιφρόνηση και μειώνει την υπόληψή του στα μάτια του μέσου λογικού αναγνώστη.

Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός των εφεσειόντων ότι το κείμενο αποτελούσε σατιρικό ή «κακόγουστο» σχόλιο. Το Εφετείο υιοθέτησε τη θέση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι δεν υπήρχε κανένα πραγματικό υπόβαθρο στο δημοσίευμα που να επιτρέπει την υπεράσπιση του έντιμου σχολίου· αντίθετα, το κείμενο συνιστούσε «μειωτικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς» με στόχο τον διασυρμό του ενάγοντος.

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κα Πηνελόπη Παπαπέτρου, από το Δικηγορικό γραφείο Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία ΔΕΠΕ.