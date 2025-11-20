Βύρας: «Δεν δώσαμε άδεια για εκδήλωση προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Δήμος Λάρνακας δεν γνώριζε πως η δεντροφύτευση της Εβραϊκής Κοινότητας Κύπρου, που είναι προγραμματισμένη να γίνει το πρωί της Κυριακής, 23 Νοεμβρίου, θα γινόταν προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας.

Πρόσθεσε ότι «η ενημέρωση που είχαμε ήταν πως ή Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου θα προχωρούσε στην φύτευση 50 δέντρων στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής της προσφοράς. Δεν μας είχαν αναφέρει ότι θα πραγματοποιείτο εκδήλωση ούτε γνωρίζαμε πως η δεντροφύτευση θα γινόταν προς τιμήν του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ» είπε και σημείωσε πως «αυτά τα είδαμε στη πρόσκληση που μας απέστειλαν».

Συγκεκριμένα ανέφερε ο Δήμαρχος Λάρνακας «στην πρόσκληση αναγραφόταν πως η φύτευση 48 δέντρων που περιγράφονται ως "σύμβολα ζωής και ελπίδας" γινόταν προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ ο οποίος βοήθησε στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας».

Η δεντροφύτευση σύμφωνα με την πρόσκληση θα γίνει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 11.00 το πρωί στην οδό Ιωάννη Κακρίδη , στο Λύκειο Βεργίνας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Ανδρέας Βύρας είπε πως «δεν δόθηκε άδεια για δεντροφύτευση προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους είχαμε αναφέρει πως έπρεπε να μας ενημερώσουν πως η δεντροφύτευση θα γινόταν γι’αυτό τον σκοπό. Για το θέμα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, αφού λάβαμε πολλά τηλεφωνήματα από κόσμο, ο οποίος αντέδρασε και ανέφερε πως ενδεχομένως να υπάρχουν διαμαρτυρίες, την ημέρα της δεντροφύτευσης».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε πως «μας είχαν αποστείλει μια επιστολή στις 17 Οκτωβρίου στην οποία αναφερόταν πως η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου θα προχωρούσε σε δεντροφύτευση 50 δέντρων σε περιοχή του Δήμου. Στην επιστολή μάλιστα αναφερόταν πως ανέμεναν από τον Δήμο Λάρνακας να δώσει την έγκριση του και να καθορίσει τον κατάλληλο χώρο στον οποίο θα γινόταν η δεντροφύτευση».

Ο κ. Βύρας εξήγησε πως «ο Δήμος υπέδειξε στην Εβραϊκή Κοινότητα τον χώρο που θα γίνει η δεντροφύτευση που είναι νησίδα, η οποία βρίσκεται έξω από το Λύκειο Βεργίνας και όχι εντός του σχολείου, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «από την Εβραϊκή Κοινότητα μας αναφέρθηκε πως δεν θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση οποιασδήποτε ταμπέλας στο χώρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ