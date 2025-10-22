Σχέδιο αξιολόγησης: Διαφωνούν ακόμη και στο αν έγινε διάλογος εκπαιδευτικοί και υπουργός Παιδείας

Σε μια καθοριστική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, άνοιξε ξανά το μέτωπο για το σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, στον απόηχο των θερινών εξελίξεων που σημάδεψαν τον διάλογο ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Από τη συζήτηση αυτή, όπως εκτιμάται, θα φανεί αν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης ή αν η νέα σχολική χρονιά κινδυνεύει να ξεκινήσει μέσα σε νέα ένταση.

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας ένα-ένα τα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τον τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

«Ο διάλογος έγινε και για μας ολοκληρώθηκε. Δεν μπορούν να μηδενίζονται περίπου 45 συναντήσεις και πέραν των 110 ωρών συζητήσεων όλο αυτό τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου.

Η υπουργός υποστήριξε πως το Υπουργείο προχώρησε σε “οδυνηρές και όχι επιδερμικές αλλαγές”, με στόχο να καλυφθεί το χάσμα με τις οργανώσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μείωση της βαρύτητας του ρόλου του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, μια πρόνοια που, όπως είπε, μετατίθεται χρονικά μετά την πενταετία.

Παράλληλα, σημείωσε πως έγινε δεκτό και το αίτημα των οργανώσεων για παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μετά την προαγωγή, παρότι το Υπουργείο διαφωνεί με αυτή την προσέγγιση.

«Εμείς θέλαμε επιμόρφωση πριν την προαγωγή, ώστε να είναι έτοιμοι να αναλάβουν», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις των οργανώσεων

Ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, αναγνώρισε ότι η πρόταση του Υπουργείου έχει και θετικά και αρνητικά σημεία, επισημαίνοντας ωστόσο πως χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις.

Αντίθετα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ο οποίος απέρριψε πλήρως την τοποθέτηση της Υπουργού. «Διάλογος δεν έγινε! Αυτή είναι η αλήθεια», είπε με έμφαση, προσθέτοντας πως το νομοσχέδιο «είναι γεμάτο κενά και ασάφειες».

Ανεβάζοντας τον τόνο, ο κ. Ταλιαδώρος δεν έκρυψε την ενόχλησή του σημειώνοντας ότι

«Εκνευρίζομαι να ακούω την υπουργό να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογούνται. Η ίδια δεν είναι με αυτό το σύστημα που αξιολογήθηκε και προήχθη;»

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε πως έγιναν ουσιαστικές αλλαγές», επισημαίνοντας ότι η διαφωνία της οργάνωσης δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα του διευθυντή, αλλά και σε άλλες προβληματικές πρόνοιες της πρότασης.