Αννίτα Δημητρίου: «Το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτο» για περιστατικό σε γυμνάσιο στην Αγλαντζιά

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των μέτρων προστασίας στους σχολικούς χώρους και τις γειτονιές τόνισε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε σύσκεψη που συγκάλεσε με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της σχολικής εφορίας και των γονέων, με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια βίας στο Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ' στο Πλατύ Αγλαντζιάς.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της μετά από συνάντηση με εκπροσώπους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της σχολικής εφορίας και των γονέων, το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών και των πολιτών είναι «αδιαπραγμάτευτο», καλώντας την κυβέρνηση να διασφαλίσει αποτελεσματική φύλαξη των σχολείων και να ενισχύσει την αστυνόμευση στις περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση παραβατικότητας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι για τη βία και τη δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά που παραμένουν ανενεργοί και πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν.

Η τοποθέτηση της κ. Δημητρίου έρχεται στον απόηχο του περιστατικού ξυλοδαρμού μαθητή και του πατέρα του μαθητή, που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο πάρτι γνωριμίας, μαθητών, καθηγητών γονέων του Γυμνασίου, γεγονός που οδήγησε σε τρεις συλλήψεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μας, των γονιών και όλων των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτο.

Συγκάλεσα σήμερα αυτή τη σύσκεψη με εκπροσώπους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της σχολικής εφορίας και των γονέων, για να εξετάσουμε συγκεκριμένα μέτρα και ουσιαστικούς τρόπους προστασίας, μετά και τα πρόσφατα επεισόδια σε σχολείο της Αγλαντζιάς.

Θέλουμε καλύτερη φύλαξη των σχολικών χώρων και των γειτονιών μας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των σχολείων μας από εξωσχολικά παραβατικά στοιχεία και να ενισχύσει την αστυνόμευση στις περιοχές, όπου παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας.

Η Αστυνομία πρέπει να έχει τα μέσα και τη στήριξη για να κάνει τη δουλειά της. Και εδώ είμαστε για να δώσουμε πρόσθετα εργαλεία εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Όμως, υπάρχουν σημαντικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί και δεν εφαρμόζονται. Ο νόμος της δικαιοσύνης φιλικά προσκείμενη προς τα παιδία και ο νόμος της βίας και παραβατικότητας.

Η ασφάλεια των παιδιών μας και των πολιτών είναι υποχρέωση όλων μας και το αίσθημα ασφάλειας και η τήρηση της δημόσιας τάξης πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Θα παρακολουθούμε το θέμα, απαιτούμε απαντήσεις και θα επανέλθουμε.