Καταγγελία μητέρας για σοβαρό τραυματισμό μαθητή - Ζήτησε έκθεση γεγονότων το ΥΠΑΝ

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό διερευνάται βάσει της νομοθεσίας που αφορά ανήλικους που εμπλέκονται σε αδικήματα.

Δημόσια καταγγελία μέσω κοινωνικών δικτύων έκανε μητέρα μαθητή από τη Λεμεσό, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο με ράγισμα στο κρανίο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από συνομηλίκους στο γυμνάσιο όπου φοιτά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στις 27 Οκτωβρίου λίγο πριν το μεσημέρι, ενημερώθηκε από τον διευθυντή του σχολείου για τον τραυματισμό του παιδιού της. Η ίδια μετέβη άμεσα στο σχολείο, όπου αντίκρισε τον γιο της με τραύμα στο κεφάλι. Αρχικά, τον μετέφερε σε γιατρό για συρραφή του τραύματος και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου μέσω αξονικής τομογραφίας διαπιστώθηκε ρωγμή στο κρανίο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Περιγράφοντας το περιστατικό, η μητέρα ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια αλλαγής διδακτικής περιόδου, ο γιος της είχε μεταβεί στην τουαλέτα όταν τρία παιδιά βρίσκονταν εκτός αυτής, εκ των οποίων ο ένας –συμμαθητής του με, όπως υποστηρίζει, ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς– άρχισε να χτυπά δυνατά την πόρτα, παρότι γνώριζε ότι μέσα ήταν ο μαθητής. Ο γιος της προσπαθούσε να κρατήσει την πόρτα που δεν κλείδωνε, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να κάνει την ανάγκη του. Σύμφωνα με την περιγραφή, όταν για λίγα δευτερόλεπτα άφησε την πόρτα, ο 14χρονος συμμαθητής του την κλώτσησε με δύναμη, με αποτέλεσμα αυτή να χτυπήσει βίαια το παιδί στο πρόσωπο και στα γυαλιά του, προκαλώντας τον τραυματισμό. Η μητέρα αναφέρει ότι οι γιατροί την ενημέρωσαν πως ενδέχεται να παραμείνει μόνιμο σημάδι στο μέτωπο του παιδιού.

Για το θέμα μίλησε και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ANT1, τονίζοντας ότι έχει ζητήσει από το σχολείο έκθεση γεγονότων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος.

